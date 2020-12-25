Японские ученые закончили извлечение грунта астероида Рюгу, доставленного зондом "Хаябуса-2"

Японские ученые закончили извлечение грунта астероида Рюгу из капсулы, доставленной на Землю в начале декабря зондом "Хаябуса-2". Об этом сообщается в микроблоге миссии в Twitter.

Ранее в процессе разборки контейнера был получен первый в мире образец газовой смеси, выделившейся из грунта, определена масса образцов, а также вскрыта камера "А" грунтоуловителя, содержащая вещество, полученное с поверхности Рюгу, и извлечены частицы грунта, найденные на дне контейнера, напоминает N+1. На этой неделе исследователи вскрыли камеру "B", оказавшуюся пустой, и камеру "C", в которой были обнаружены частицы приповерхностного слоя астероида. Среди относительно крупных частиц размером около 1 сантиметра был обнаружен кусок алюминия. По всей видимости, это фрагмент пробоотборника зонда, отлетевший от него в момент взятия проб.

Ученые распределили грунт из камер "А" и "C" по разным контейнерам, где он будет храниться в вакууме до января 2021 года. Затем исследователи начнут изучать образцы в атмосфере из чистого азота, чтобы предотвратить контакт грунта Рюгу с кислородом из атмосферы Земли.

The curation work for the Ryugu sample is steadily progressing. On December 21, sample catcher chambers B & C were opened and then the contents of chambers A & C were moved to the collection containers in the photo. The largest particles in chamber C are about 1 cm! pic.twitter.com/yWO15cKhG9— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) December 24, 2020

Зонд "Хаябуса-2" был запущен в конце 2014 года. В середине 2018 года аппарат достиг астероида Рюгу и приступил к его исследованию как с орбиты, так и при помощи четырех спускаемых модулей. В конце 2019 года зонд взял пробы грунта с поверхности и из внутренних слоев астероида. Полученные образцы были помещены в герметичную капсулу.

Обратный полет аппарата к Земле занял год. В начале декабря 2020 зонд "Хаябуса-2" совершил пять маневров коррекции курса для нацеливания на Землю. Утром 5 декабря на расстоянии 220 тыс. километров от Земли состоялось успешное отделение возвращаемой капсулы от "Хаябусы-2". После этого зонд совершил еще один маневр коррекции траектории - обновленная программа миссии предусматривает исследование еще двух астероидов в течение следующих 10 лет.

Капсула с пробами вошла в атмосферу Земли вечером 5 декабря. Через несколько минут она при помощи парашюта приземлилась в районе полигона Вумера (штат Южная Австралия). После обнаружения капсулу отправили в Японию, где ученые приступили к ее вскрытию и изучению содержимого.

Напомним, в феврале этого года Японское космическое агентство (JAXA) утвердило миссию Martian Moons eXploration (MMX), целью которой является забор грунта с Фобоса (один из двух спутников Марса) и доставка образцов на Землю. Ученые рассчитывают, что грунт с Фобоса позволит подтвердить теорию образования марсианских спутников (Фобоса и Деймоса), согласно которой они возникли в результате столкновения Марса с карликовой планетой.

Запуск миссии запланирован на 2024 год, а к Марсу она прибудет в 2025 году. Сначала космический аппарат выйдет на орбиту Марса, а затем начнет исследование спутников планеты - Деймос будет изучен в ходе пролета, а на Фобос сядет посадочно-возвратный модуль, созданный на базе модуля с зонда "Хаябуса-2".