Роскосмос подал иск к производителю "Союзов" на 4,7 млрд рублей

Госкорпорация Роскосмос подала иск в Арбитражный суд Москвы к Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" из-за ненадлежащего исполнения обязательств по контракту. Из карточки дела следует, что иск на сумму более 4,7 млрд рублей пока не принят к рассмотрению, передает ТАСС.

"Госкорпорация Роскосмос, согласно требованиям законодательства РФ, обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам", - прокомментировали подачу иска в пресс-службе Роскосмоса. Подробности о претензиях Роскосмоса к РКЦ не раскрываются.

РКЦ "Прогресс" выпускает ракеты-носители "Союз", а также различные спутники. В октябре этого года Роскосмос и РКЦ подписали контракт на эскизное проектирование космического ракетного комплекса "Амур-СПГ", включающего ракету с метановым двигателем. В конкурсе на этот контракт участвовала частная компания "КосмоКурс".

Как напоминает РБК, в прошлом году Минобороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с РКЦ "Прогресс" 2,15 млрд руб. В июле этого года суд почти полностью удовлетворил иск Минобороны, взыскав с РКЦ более 2,1 млрд рублей. Из-за наличия секретных документов дело рассматривалось в закрытом режиме.

Недавно Министерство торговли США включило РКЦ "Прогресс" в санкционный список из-за сотрудничества с российскими военными. Под санкции также попал Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ, головной научный институт Роскосмоса).