Россия занимает третье место в мире по количеству камер видеонаблюдения. К такому выводу пришли аналитики агентства Telecom Daily. Обзор этого исследования приводит газета "Коммерсант".

Всего, по данным отчета, в России сейчас установлено 13,5 млн камер. По этому показателю впереди идут только Китай и США, где количество камер составляет 200 и 50 млн соответственно. При этом на 1 тыс. человек населения в России приходится 93,2 камеры. По этому показателю Россия также уступает только США и Китаю (152,8 и 143,6 камеры на 1 тыс. человек соответственно).

В исследовании отмечается, что в основном камеры в России устанавливают коммерческие организации для предотвращения краж, обеспечения безопасности и т.д. Доля таких камер составляет 58,7%, еще 32,8% камер установлены за счет бюджета (в школах, госучреждениях, больницах, на дорогах и т.д.), а 8,5% российских камер установили физлица. По данным Telecom Daily, к системам облачного видеонаблюдения, позволяющим записывать съемку в облачное хранилище, в России подключено порядка 5% камер, но этот рынок стремительно растет: в этом году его объем увеличится на 28% и составит 3,53 млрд рублей. Что же касается облачной видеоаналитики, позволяющей анализировать записи, то объем этого рынка по итогам года составит почти 2 млрд рублей. 98% этого рынка сейчас приходится на корпоративный сегмент.

По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, низкая доля госсектора в облачном видеонаблюдении связана с тем, что данные с камер хранятся в центрах обработки данных госзаказчиков, а не в облачных хранилищах оператора, но в будущем доля государства на этом рынке вырастет.

В потребительском сегменте рынка видеонаблюдения с долей 86,1% лидирует "Ростелеком". Далее идут компания Ivideon (5%), МТС и МГТС (в общей сложности 2%), и "Новотелекома" (1,5%). Остальные компании контролируют 5,3% рынка.

"Наша выручка по сегменту видеонаблюдения в 2020 году выросла на 30%. Технологии становятся доступнее с точки зрения интеграции и цены", - сообщили в компании "Эр-Телеком", согласившись с выводами исследования Telecom Daily. В "Ростелекоме" подтвердили, что оператор занимает "лидирующие позиции на рынке облачного домашнего видеонаблюдения".

Напомним, в конце октября сообщалось, что крупные страховые компании совместно с Центробанком и по его инициативе ведут переговоры с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы о доступе к системе интеллектуального видеонаблюдения. Цель переговоров заключается в том, чтобы дать страховщикам доступ к камерам для борьбы с мошенничеством и сокращения сроков урегулирования убытков. Речь идет о камерах столичного Центра организации дорожного движения и самого ДИТ. В будущем страховые компании также надеются получить доступ и к аппаратно-программному комплексу (АПК) "Безопасный город", чьи камеры постепенно запускаются по всей стране.