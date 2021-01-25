В 2020 году европейские потребители впервые в истории получили наибольшую долю энергии из возобновляемых источников

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По итогам 2020 года 38% потребленной в странах Евросоюза электроэнергии было получено из возобновляемых источников, тогда как на долю энергии, выработанной за счет электростанций, работающих на ископаемом топливе, пришлось 37% потребленной энергии. Таким образом, энергия, полученная за счет возобновляемых источников, впервые заняла первое место по этому показателю. Об этом говорится в отчете организации Ember, занимающейся изучением вопросов, связанных с изменениями климата, и немецкого института Agora Energiewende.

Как сообщает CNN , в отчете также указано, что на долю энергии, полученной за счет ветряных и солнечных электростанций, пришлось почти 20% выработанной в Евросоюзе энергии, тогда как доля угольных электростанций снизилась с 15,8% в 2019 году, до 13,2% в 2020-м.

| BREAKING | Landmark moment as #renewables overtake fossil fuels as Europe's main source of electricity in 2020.



Read Ember's fifth annual EU power sector report with @AgoraEWhttps://t.co/6HkFZumsKU pic.twitter.com/GQNcGsZcZq — Ember (@EmberClimate) January 25, 2021

"Европа опирается на ветряную и солнечную энергию, чтобы обеспечить не только поэтапный отказ от угля к 2030 году, но и поэтапный отказ от газовых электростанций и закрывающихся атомных электростанций, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров", - заявил ведущий автор отчета Дэйв Джонс.

Аналитики отмечают, что пандемия коронавируса привела к снижению энергопотребления по всему миру. Например, в Евросоюзе потребление электричества в 2020 году упало на 4%, однако авторы отчета полагают, что пандемия не сказалась на развитии возобновляемой энергетики.

Напомним, в августе прошлого года в Ember сообщили , что объемы производства энергии солнечными и ветряными электростанциями по всему миру удвоились с 2015 года. Теперь на долю этих источников приходится около 10% общего объема вырабатываемой энергии, что сопоставимо с долей атомных электростанций.

Лидерами в сфере развития ветряной и солнечной энергетики эксперты тогда назвали Великобританию и страны ЕС. Так, в Германии на долю ветряной и солнечной энергии приходится уже 42% вырабатываемой в стране энергии. В Великобритании этот показатель составляет 33%, а в целом по ЕС - 21%. При этом в США на ветряные и солнечные станции приходится только 12% выработки энергии, а в Китае, где угольные электростанции вырабатывают более половины мирового объема энергии таких станций, на долю возобновляемых источников приходится около 10% выработки.