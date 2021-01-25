Столичные власти потратят почти 3 млрд рублей на развитие системы камер видеонаблюдения с распознаванием лиц

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы потратит около 2,92 млрд рублей на развитие системы интеллектуального видеонаблюдения в Новомосковском и Троицком административных округах столицы (Новая Москва). Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на материалы, размещенные в конце декабря на портале госзакупок.

Из документов следует, что подрядчик, которого определят в конце февраля, должен будет "согласовать места установки" около 2 тыс. камер во дворах и местах массового скопления людей. Камеры необходимо будет интегрировать в систему распознавания лиц, а видео с них до осени 2025 года будет передаваться в Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД).

В ДИТ заявили, что этот контракт предусматривает только передачу в ЕЦХД видео с уже действующих камер, а не установку новых. В документах при этом указано, что сейчас только в подъездах домов в Новой Москве установлено 2,55 тыс. камер наблюдения. В рамках прежнего контракта с "Ростелекомом" их установка и обслуживание с февраля 2019 до конца декабря 2020 года оценивались примерно в 500 млн рублей. Получается, что в пересчете на месяц цена нового контракта выросла более чем в два раза.

Как отмечает издание, затраты столичных властей на системы видеонаблюдения и сбора данных о гражданах постоянно растут. В 2019 году на эти цели потратили 60,8 млрд рублей, в 2020 - около 68 млрд рублей, а в этом году расходы предварительно оцениваются в 70,8 млрд рублей. Несмотря на рост расходов, безопасность информационных систем по-прежнему вызывает вопросы из-за регулярных утечек данных и публикуемых в Сети предложений о предоставлении доступа к камерам наблюдения.

По мнению директора QRator Labs Артема Гавриченкова, система видеонаблюдения, которую разворачивают в Новой Москве, будет иметь те же уязвимости. Хотя информация с камер будет передаваться по закрытым каналам, доступ к ним можно будет получить по той же схеме, как и в случае с камерами РЖД: уязвимость инфраструктуры компании, о которой стало известно в январе, была связана с использованием паролей по умолчанию на маршрутизаторах компании MikroTik.