Госкорпорация Роскосмос приняла решение не участвовать в проекте по созданию международной окололунной станции Gateway. Такое решение было принято по итогам проработки меморандума о сотрудничестве по проекту, сообщили N+1 в пресс-службе Роскосмоса.

В то же время в госкорпорации заявили о готовности "продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Ранее источник РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли сообщил, что представителей России исключили из экспертной группы по рассмотрению перспектив создания станции Gateway. По его словам, это было сделано после того, как российская сторона несколько раз заявляла о своей незначительной роли в проекте. Комментируя это сообщение в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Роскосмос никогда не входил в экспертную группу, которая занимается обсуждением перспектив создания станции Gateway.

Напомним, в 2017 году Россия и США договорились о совместном создании международной окололунной посещаемой станции Deep Space Gateway (позднее проект сменил название на Lunar Orbital Platform - Gateway) на орбите Луны. Тогда сообщалось, что первый этап проекта предполагает создание орбитальной части, а в перспективе отработанные в проекте технологии могли бы найти применения на поверхности Луны, а впоследствии - Марса. Речь шла о том, что Россия создаст для будущей станции от одного до трех модулей. Также предполагалось использовать для вывода модулей станции на лунную орбиту перспективную российскую ракету-носитель сверхтяжелого класса.

Однако в сентябре 2018 года Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в проекте создания лунной научной станции на условиях Соединенных Штатов. Тогда он рассказал, что Москва может предложить альтернативный проект, над которым она будет работать самостоятельно, либо с дружественными странами БРИКС. Позднее в Роскосмосе отметили , что переговоры об участии России в проекте продолжаются, а Дмитрий Рогозин лишь заявил, что ему "не очень нравится" идея участия в проекте, если он будет реализовываться как американская национальная программа.

В конце 2019 года Россия решила вернуться к переговорам об участии в проекте окололунной станции, но в октябре прошлого года Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в проекте Gateway, поскольку в нынешнем состоянии этот проект в основном необходим для решения задач американской стороны, напоминает ТАСС.

Обитаемая станция Gateway должна разместиться на орбите Луны. Ее планируется использовать для исследования спутника Земли и дальнего космоса, а также в качестве промежуточного пункта для пилотируемых полетов на Марс. Согласно проекту, станция будет состоять из нескольких модулей. Ожидается, что первые модули Gateway могут быть выведены в космос уже в 2022 году, а к 2024 году будут подготовлены два модуля, подходящие для кратковременного пребывания на станции небольшого экипажа.