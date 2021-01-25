СК завел дело о мошенничестве из-за поставки неработоспособного софта Минфину

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве при поставке неработоспособного программного обеспечения (ПО) Минфину России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в СК считают, что исполнитель при заключении госконтракта знал, что не сможет создать необходимый ведомству софт, но ввел заказчика в заблуждение для получения основной суммы по контракту. Сумму ущерба источник агентства не уточнил.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что планы Минцифры отменить централизованные закупки госорганами офисного и антивирусного программного обеспечения могут оставить многие ведомства без лицензионного софта. С таким мнением выступили в Федеральном казначействе.

В середине ноября Минцифры обнародовало проект изменений в постановление правительства 2018 года - ведомство предложило отменить централизованные закупки офисного и антивирусного софта для госорганов. Тогда отмечалось, что в случае принятия документа ведомствам придется закупать антивирусы и офисный софт самостоятельно. Основанием для таких изменений послужила негативная оценка результатов централизованных закупок софта из-за "недостаточно эффективного" сбора данных о потребностях ведомств, долгой передачи лицензий, а также отсутствия централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий. Также в Минцифры считают, что за время реализации централизованных закупок софта значительная часть сотрудников ведомств стала пользоваться российскими продуктами, и теперь эти ведомства могут закупать отечественное ПО самостоятельно.

В Федеральном казначействе тогда отметили, что Минцифры не указало в проекте источники финансирования закупок софта для ведомств. По мнению представителя Казначейства, предложение "несет существенные риски" для своевременного и полного обеспечения органов власти необходимым ПО. Из-за этого в Казначействе считали нужным разработать порядок действий для госучреждений на время переходного периода в 2021 году.