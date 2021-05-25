Мировой суд Таганского района Москвы 25 мая оштрафовал соцсеть Facebook за отказ удалить запрещенную информацию по восьми административным протоколам на общую сумму 26 млн рублей.

"Суд признал Facebook виновным по восьми административным протоколам по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначил штрафы: два штрафа по 4 млн рублей и шесть штрафов по 3 млн рублей. Общая сумма составила 26 млн рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Несколькими часами ранее тот же суд по трем аналогичным протоколам оштрафовал на 6 млн рублей компанию Google. Еще один такой протокол в отношении Google суд рассмотрит 27 мая, а пять протоколов - 1 июня.

О каком именно запрещенном контенте, который не был удален Facebook и Google, в сообщениях, которые приводит ТАСС, не уточняется, но за последние месяцы несколько компаний получили крупные штрафы за неудаление призывов несовершеннолетних на несанкционированные митинги. Речь идет о январских акциях в поддержку Алексея Навального. "МБХ медиа" в пресс-службе суда подтвердили, что штрафы Facebook были назначены по делам о неудалении противоправного контента, связанного с митингами в России.