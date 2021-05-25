Китайский бренд смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, готовится выпустить линейку Android-смартфонов Honor 50, которая получит сервисы Google - с 2019 года устанавливать их на смартфоны Huawei и Honor запрещали санкции США.

На днях в Honor сообщили, что в новую линейку войдут смартфоны Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+, а презентация устройств пройдет в июне. Изображения новых смартфонов уже попали в Сеть. Также известно, что устройства получат процессоры Qualcomm Snapdragon 778G (Honor 50) и Snapdragon 888 (Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+), что также означает выход Honor из-под действия санкций США.

Сообщение о том, что на смартфоны, как и ожидалось , будут установлены сервисы Google появилось в микроблоге немецкого подразделения Honor, но затем было удалено, однако эту информацию подтвердили два источника издания "Коммерсант" .

Напомним, из-за санкций США компания Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны, а затем власти США запретили компаниям, которые используют американское оборудование или софт, поставлять Huawei полупроводники для производства устройств. Осенью прошлого года в СМИ появились слухи о планах Huawei продать Honor, а в ноябре Huawei официально объявила о продаже дочернего бренда компании Shenzhen Zhixin New Information Technology. Тогда отмечалось, что сделка, в результате которой Huawei перестанет иметь какое-либо отношение к бизнесу Honor, позволит обойти санкционные ограничения и обеспечить выживание компании. Сумму сделки не раскрывали, но, по некоторым данным, она составила более 15 млрд долларов.

Санкции ударили по бизнесу Huawei и Honor за пределами Китая, где Android-смартфоны и так выпускались без сервисов Google. Например, по итогам первого квартала 2020 года, по данным "Связного", бренд Honor был лидером российского рынка в натуральном выражении с долей в 26%, а в первом квартале 2021 года доля Honor упала до 9%, а суммарные поставки устройств Huawei и Honor в Россию в январе-марте этого года упали до 3,3% рынка с 38% годом ранее.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также подтвердил, что на новых устройствах Honor будут установлены сервисы Google. "Для китайских компаний, а также Samsung это плохая новость, так как на фоне дефицита обострится конкуренция, а Honor будет предлагать свои аппараты по конкурентным ценам и еще со скидками сверх того", - отметил он.

По мнению Муртазина, до конца текущего года Honor сможет отвоевать 5-7% рынка в натуральном выражении.