Роскомнадзор намерен заблокировать доступ к VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законодательством РФ. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсант" глава ведомства Андрей Липов.

"Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы. Если VPN не приведут свою деятельность в соответствие с законом, доступ к ним будет ограничен", - сказал Липов.

По закону операторы поисковиков, анонимайзеров, прокси-серверов и VPN с конца 2017 года обязаны ограничивать доступ пользователей к запрещенным в России сайтам. Но это требование распространяется только на те сервисы, которые получили соответствующее уведомление от Роскомнадзора и подключились к системе с информацией о запрещенных сайтах.

В конце марта 2019 года Роскомнадзор направил в адрес десяти VPN-сервисов требования о подключении к государственной информационной системе (ФГИС) для последующей блокировки доступа пользователей к запрещенным в России сайтам. Тогда в ведомстве дали компаниям 30 рабочих дней на выполнение этого требования, пригрозив блокировкой.

Уведомления были направлены в адрес сервисов NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. После отправки требований ведомства лишь один сервис (Kaspersky Secure Connection) согласился выполнить указание Роскомнадзора. Сервисы TorGuard, VyprVPN, OpenVPN, NordVPN, VPN Unlimited и IPVanish отказались подключаться к ФГИС, а сервисы Hide My Ass!, Hola VPN и ExpressVPN публично не отреагировали на обращения Роскомнадзора. Об отказе сотрудничать с ведомством также объявили компании ProtonVPN, Private Internet Access, TrustZone, Windscribe и Ivacy VPN, которым уведомления о необходимости подключиться к ФГИС не направлялись, а компания Avast объявила о закрытии в России своего VPN-сервиса Avast SecureLine VPN.

В марте прошлого года Роскомнадзор запустил новую автоматизированную систему мониторинга поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России, на предмет соблюдения требований о блокировке доступа к запрещенным сайтам.

"Система позволяет оперативно в установленные законом сроки проводить проверки поисковых систем и сервисов обхода блокировок (виртуальные частные сети, прокси-серверы, анонимайзеры разных типов) на предмет ограничения доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен, по полному перечню таких ресурсов. В промышленную эксплуатацию система будет принята в течение 2020 года", - рассказали тогда в пресс-службе ведомства.

VPN (Virtual Private Network) - технология, позволяющая создавать зашифрованные каналы связи между компьютерами и локальными сетями через публичную сеть Интернет. Эта технология предназначена для удаленного доступа к рабочим ПК и организации внутренних сетей филиалов предприятий, но ее также используют для обхода различных сетевых блокировок, устанавливаемых государственными органами или другими регуляторами.