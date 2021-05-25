Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития проработать вопрос внедрения в России европейских техрегламентов для производителей крупной и мелкой электроники (от стиральных машин до смартфонов и ноутбуков), чтобы продлить срок использования приборов. Ранее с такой инициативой выступил глава Минприроды Александр Козлов, который направил Виктории Абрамченко соответствующее письмо.

В письме Козлова отмечается, что вступившие в силу в ЕС в марте этого года технические регламенты новых экодизайнов электроники обязывают производителей обеспечить покупателям право на ее ремонт. "Производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ее ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме в течение 7-10 лет", - пишет министр. Сейчас регламенты действуют в отношении телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, а также фенов, но власти Евросоюза намерены принять такие регламенты и для смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники.

Ранее отмечалось, что новые требования ЕС должны положительно отразиться на состоянии окружающей среды. По оценке властей Евросоюза, продление срока службы бытовой техники благодаря возможности ее ремонта позволит снизить потребление энергии на 167 ТВт в год к 2030 году. Эта цифра сопоставима с годовым энергопотреблением Дании. Сокращение объемов выпуска техники может привести и к снижению выбросов углекислого газа - свыше половины выбросов, связанных с каждым бытовым прибором, приходится на процесс его производства.

Как пишет РБК , Козлов предложил распространить действие этих регламентов в России. "Нормативное закрепление продления срока службы товаров сокращает количество "электронного мусора, образовывающегося ежегодно", - считает министр.

"Есть поручение президента о том, чтобы к 2030 году 100% отходов должно сортироваться, а не более 50% - отправляться на полигоны. Сегодня, к сожалению, 94% мусора - больше 60 млн т твердых коммунальных отходов в год - идет в ямы и остается нашим детям. Наша задача в том, чтобы <...> туда попадало меньше отходов, сортировалось и запускалось во вторичное использование, тем самым не порождало новый мусор", - рассказывал ранее Козлов. В Минприроды назвали новое предложение министра частью этой стратегии.

Комментируя инициативу Козлова, представитель Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов отметил, что сейчас в России, по данным Высшей школы экономики, из производимых в год примерно 70 млн тонн твердых коммунальных отходов электроника составляет только 2%. При этом, по словам Гуськова, срок службы крупной бытовой техники и так составляет 8-10 лет, а законодательство в сфере защиты прав потребителей обязывает производителей выпускать детали для бытовой техники в течение срока ее службы. Гуськов также отметил, что Россия не может в одностороннем порядке ввести новые регламенты - их потребуется согласовать на уровне властей стран Евразийского экономического союза (Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан).

В свою очередь директор по сервису представительства компании ASUS в России Сергей Кудрявцев отметил, что ноутбуки и смартфоны "морально устаревают" значительно быстрее крупной бытовой техники, и их меняют раз в 3-4 года, чтобы успевать за прогрессом или модой. Кудрявцев добавил, что увеличение срока гарантии на ноутбуки до 7-10 лет приведет к двукратному росту стоимости, в которую заложены расходы на сервисное обслуживание. "Добиться снижения объема старой техники вряд ли удастся, потому что произведенные для ремонта запчасти нужно будет также утилизировать, если они не были использованы", - подытожил Кудрявцев.