Американская космическая компания SpaceX в ночь на 25 ноября запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink. Трансляция миссии велась на YouTube-канале компании. Этот запуск стал 16-м по счету в рамках проекта Starlink и сотым для ракеты Falcon 9 (а также вторым для SpaceX за четыре дня).

Ракета-носитель со спутниками была запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, в 5 часов 13 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в седьмой раз) прошло штатно, и через восемь с небольшим минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Это первый по счету разгонный блок Falcon 9, совершивший по семь взлетов и посадок. Также в этой миссии SpaceX повторно использовала обе половинки носового обтекателя ракеты.

Falcon 9's first stage lands on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/RZGbgzDBwf— SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020

Примерно через 15 минут после запуска ракеты все спутники были одновременно выведены на орбиту. По плану SpaceX после проверки систем спутники Starlink должны подняться на рабочую орбиту высотой 550 километров при помощи собственных двигателей.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/Ddg9EPn5gP— SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников первой версии компания запустила в мае 2019 года (существенная часть этих аппаратов была сведена с орбиты).

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов. В общей сложности компания запустила уже 953 спутника Starlink (49 аппаратов были сведены с орбиты).

В начале сентября в SpaceX обнародовали результаты тестирования системы. В компании сообщили, что спутники обеспечивают загрузку данных со скоростью свыше 100 Мбит/с, а малая задержка соединения позволяет играть в самые продвинутые онлайн-игры. В октябре компания начала бета-тестирование системы в Канаде и северных регионов США, и первые участники программы, получившей название "Лучше, чем ничего", высоко оценили качество и скорость интернета Starlink.

Разработкой аналогичных систем спутникового интернета занимаются и другие компании. Так, похожую систему разрабатывала подавшая заявление о банкротстве компания OneWeb, которая успела вывести на орбиту 74 спутника системы (реализация проекта будет продолжена благодаря новым владельцам). Кроме того, в апреле 2019 года о намерении создать систему под названием Kuiper объявила компания Amazon. Недавно Amazon получила разрешение FCC запустить 3,2 тыс. спутников Kuiper.

История Falcon 9

Впервые ракета-носитель Falcon 9 была запущена 4 июня 2010 года - тогда она вывела на орбиту макет полезной нагрузки. С тех пор ракета пережила несколько крупных модернизаций, заметно улучивших ее грузоподъемность. Сочетание характеристик, позволяющих выводить на геопереходную орбиту грузы массой свыше 8 тонн, и сравнительно низкой цены запуска позволили SpaceX за несколько лет занять существенную долю рынка коммерческих запусков, потеснив Роскосмос и Европейское космическое агентство.

Из всех запусков Falcon 9 лишь один оказался неудачным (в 2015 году ракета с грузовым кораблем Dragon разрушилась через 2,5 минуты после запуска), а еще один был признан успешным лишь частично. Кроме того, одна из ракет Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке в 2016 году - из-за той аварии SpaceX приостановила запуски на четыре месяца.

В 2013 году компания, основанная предпринимателем Илоном Маском начала предпринимать попытки вернуть на Землю первую ступень ракеты Falcon 9 после запуска. Впервые посадить ступень удалось в декабре 2015 года. С тех пор SpaceX много раз возвращала ступени своих ракет, а затем повторно использовала их для новых запусков Falcon 9, а также сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, в которой блоки первой ступени Falcon 9 используются в качестве боковых ускорителей. В перспективе SpaceX рассчитывает использовать каждую первую ступень Falcon 9 по 10 раз. Очередной успех приближает компанию к этой цели.

Повторное использование ступеней, равно как и повторное использование головных обтекателей Falcon 9 позволяет существенно удешевить запуски ракет, но конкретных цифр в компании пока не приводят.