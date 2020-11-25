herreid / DepositPhotos Французские власти направили американским IT-гигантам уведомления о необходимости выплаты нового налога для технологических компаний

herreid / DepositPhotos

Французские налоговые органы начали рассылать крупным американским компаниям уведомления о необходимости выплаты нового налога для IT-гигантов. Об этом пишет газета Financial Times.

Речь идет о налоге в 3% для технологических компаний, годовой оборот которых превышает 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции. Решение ввести такой налог было принято в начале прошлого года. В США вскоре заявили, что налог придется платить в основном американским компаниям, включая Google, Facebook и Amazon. В связи с этим в Соединенных Штатах пообещали ввести в ответ пошлины на товары из Франции. В итоге в январе этого года резидент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом: лидеры двух стран сошлись на том, что Франция отложит введение налога до конца 2020 года, чтобы уладить разногласия с американскими властями.

Однако Минфин США вышел из переговоров по этому вопросу в июне 2020 года, а через месяц в США объявили о введении пошлины в 25% на французскую косметику и сумки в качестве ответной меры на введение цифрового налога. Пошлины, которые затронут товары стоимостью 1,3 млрд долларов вступят в силу с 6 января 2021 года, пишет "Коммерсант". При этом ранее в США грозили также ввести пошлины в 100% на ввозимые из Франции шампанское и сыр.

Среди прочих компаний уведомления о новом налоге от французских властей получили Amazon и Facebook, а в целом он затрагивает около 30 крупных компаний, включая Google, Apple, Uber, Airbnb, Booking и другие.

Эксперты отмечают, что смена американской администрации в связи с победой Джо Байдена на президентских выборах не приведет к быстрой отмене новых пошлин, хотя можно предположить, что при новом президенте США будут иначе вести переговоры по вопросу нового налога, который сенатор от Демократической партии Рон Уайден назвал "дискриминационным".

Напомним, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обратила внимание на несправедливое распределение налогов транснациональных технологических компаний еще в 2015 году. Выработка подходов к решению проблемы стала главной задачей плана G20 по противодействию размыванию налогооблагаемой базы (BEPS).

В ОЭСР рассматривают три варианта решения проблемы. Первый заключается в том, чтобы обязать компании показывать часть прибыли в странах проживания пользователей, даже если у них там нет офиса. Однако тут встает вопрос определения доли прибыли, которая приходится на конкретную страну. Вторым вариантом предлагается признавать нематериальные активы как созданные в той стране, где работает компания. В этом случае власти смогут облагать налогом всю или часть прибыли от таких активов. Наконец, третий вариант заключается в том, чтобы определять степень экономического присутствия компании в стране в зависимости от размера выручки, наличия базы местных пользователей, поддержки сайта на национальном языке, онлайн-продаж и т.д. В этом случае доходы компаний с существенным экономическим присутствием могут быть обложены налогом.

Возможность введения аналогичных цифровых налогов рассматривают и другие страны. Так, власти Великобритании намерены начать взимать такой налог в апреле будущего года.