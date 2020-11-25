alexeynovikov / DepositPhotos IBM планирует сократить около 10 тыс. сотрудников в Европе

alexeynovikov / DepositPhotos

Американская технологическая корпорация IBM намерена сократить около 10 тыс. сотрудников в своих европейских подразделениях. Речь идет о примерно 20% всего персонала IBM в Европе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

В основном сокращения затронут офисы IBM в Великобритании и Германии, но увольнения также ожидаются в Польше, Италии, Словакии и Бельгии. Ожидается, что компанию в основном покинут сотрудники дата-центров и техподдержки клиентов. По данным источников, план по сокращению персонала будет выполнен в первой половине 2021 года.

Грядущие увольнения должны помочь компании сократить расходы, а также подготовиться к анонсированному ранее изменению структуры своего бизнеса - в октябре IBM объявила, что намерена сфокусироваться на развитии нового подразделения, которое занимается облачными технологиями и искусственным интеллектом. В IBM рассчитывают, что это подразделение поможет компании вернуться к росту выручки.

Отметим, что IBM уже довольно давно находится в непростом положении и уступает конкурентам в разных сферах, включая сферу облачных сервисов. В этом году IBM уже проводила сокращения, но тогда не уточнялось, сколько именно сотрудников покинули компанию. В прошлом IBM также почти никогда не разглашала подробности о сокращениях - исключением стал 1993 год, когда возглавлявший в то время компанию Луис Герстнер объявил об увольнении 60 тыс. сотрудников.

Напомним, в июне генеральный директор IBM Арвинд Кришна объявил, что компания прекратит продажу софта для распознавания и анализа лиц, а также перестанет вести разработки технологий, предназначенных для распознавания лиц.

"IBM решительно выступает против и не потворствует использованию любой технологии, в том числе технологии распознавания лиц, предлагаемой другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и принципам доверия и прозрачности. Мы считаем, что сейчас самое время начать общенациональный диалог о том, как применять технологию распознавания лиц в местных правоохранительных органах и следует ли это делать", - говорилось в письме Кришны, направленном нескольким конгрессменам.

В марте 2019 года стало известно, что IBM использовала около миллиона фотографий с разными людьми с фотохостинга Flickr для обучения своих алгоритмов распознавания лиц, а также делилась ими со сторонними исследователями. При этом в IBM не спрашивали у запечатленных на этих снимках людей разрешения на подобное использование их фотографий.

"Мы очень серьезно относимся к приватности людей и заботимся о соблюдении принципов конфиденциальности", - заявили тогда в IBM, уточнив, что доступ к базе имеют только проверенные исследователи, а включенные в нее изображения находятся в открытом доступе в Сети. Хотя в IBM заявили об ограниченном доступе к базе, журналисты получили ее из некоего источника и создали сервис, позволяющий фотографам проверить, есть ли в базе их фотографии, размещенные на Flickr.