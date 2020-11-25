AllaSerebrina / DepositPhotos Сенаторы подготовили законопроект, обязывающий разработчиков мобильных платежных приложений интегрировать их с картами "Мир"

AllaSerebrina / DepositPhotos

Российские сенаторы подготовили законопроект, обязывающий разработчиков платежных приложений для смартфонов обеспечивать интеграцию программ с национальной платежной системой "Мир". Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, передает ТАСС.

"В отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой "Мир", отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона. Это связано с тем, что операционная система технического устройства не интегрирована с национальной платежной системой. Такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы. В настоящее время уже подготовлены законодательные изменения, обязывающие поставщика платежного приложения обеспечивать интеграцию с национальной платежной системой "Мир", которые решат эту проблему", - сказал Журавлев. Позднее он уточнил, что законопроект пока не внесен в Госдуму.

Журавлев добавил, что принятое на днях постановление правительства, предусматривающее обязанность предустановки приложения "Мир" на смартфоны, должно поспособствовать развитию и распространению национальной платежной системы.

Как напоминает TJ, сейчас карты "Мир" не поддерживают платежные системы Google Pay и Apple Pay. В связи с этим в прошлом году НСПК выпустила собственное приложение MirPay, которое, однако, не работает на устройствах Apple. Глава НСПК Владимир Комлев тогда заявлял, что "доступа к своему NFC-модулю Apple не предоставляет никому", поэтому карты "Мир" устройствами компании поддерживаться не будут.