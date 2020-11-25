Пресненский суд не стал рассматривать иск Twitter к судебному приставу

Пресненский суд Москвы 24 ноября не стал рассматривать иск сервиса микроблогов Twitter к приставу-исполнителю Максиму Думакову. Речь идет об обжаловании решения Думакова возбудить исполнительное производство о взыскании с компании невыплаченного штрафа в 4 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Пресненского суда, иск Twitter был оставлен без рассмотрения, поскольку аналогичное административное дело рассматривал Мещанский суд, который отказал в удовлетворении иска, передает "Интерфакс".

В иске Twitter к Думакову говорилось, что компания не является зарегистрированным в России юрлицом, и по этой причине судебные приставы не имели права возбуждать в отношении сервиса исполнительное производство.

Напомним, в январе этого года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter в связи с тем, что они не предоставили в установленный срок информацию о выполнении требований о локализации данных российских пользователей. В середине февраля мировой суд Таганского района оштрафовал обе компании на 4 млн рублей. Facebook и Twitter должны были выплатить штраф в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. Компании также могли выплатить его частями или попросить об отсрочке. При этом представители Twitter попытались оспорить штраф, но потерпели неудачу. Решение суда в отношении этой компании вступило в силу 16 марта, а в отношении Facebook - 14 марта. Компании не выплатили штраф, и в конце мая в их отношении было начато исполнительное производство.

В октябре Twitter подал иски в Пресненский и Мещанский районные суды Москвы. Предметом одного из исков было "оспаривание решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя", а ответчиком в обоих случаях числился судебный пристав-исполнитель Максим Думаков, который занимается исполнительным производством о невыплаченном штрафе Twitter в 4 млн рублей.

"Twitter ведет себя как типичная американская корпорация. С одной стороны, демонстрирует имитацию деятельности, с другой - тянет время", - отмечал гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его мнению, сервису микроблогов и соцсети Facebook пока не грозит блокировка в России после неудачной попытки властей заблокировать мессенджер Telegram.