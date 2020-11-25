Компания "Яндекс" на ежегодной конференции YaC, которая в этот раз превратилась в фильм из-за пандемии коронавируса, представила "умную" колонку "Станция Макс" с голосовым помощников "Алисой". Об этом сообщается в блоге "Яндекса".

"Новое устройство выглядит так же, как первая "Станция", но внутри она устроена иначе. "Станция Макс" располагает пятью динамиками суммарной мощностью 65 ватт, которые обеспечивают объемный трехполосный звук. Можно устроить домашнюю вечеринку или организовать киносеанс: новая колонка умеет воспроизводить фильмы в разрешении 4K и поддерживает технологию Dolby Audio", - говорится в сообщении.

Помимо этого, новая колонка "Яндекса" получила LED-экран, на который выводится различная полезная информация. Например, в режиме ожидания на экране отображаются часы, при воспроизведении музыки - эквалайзер, а если владелец спросит колонку про погоду, на экране появится прогноз. "Алиса" также использует экран, чтобы добавить своим репликам эмоций: она может подмигнуть или показать сердечко.

"Вместе с анонсом "Станции Макс" компания выпустила и программные обновления для своих колонок, связанные со звуком. Теперь все "Станции" могут воспроизводить музыку синхронно (функция полезна для тех, у кого в доме установлены две и более колонки). Кроме того, на "Станции" теперь можно звонить из приложения "Яндекса", через "Яндекс.Мессенджер" или через саму колонку, пишет TJ.

Компания позиционирует "Станцию Макс" как премиальную модель. Устройство уже доступно для предзаказа, а старт продаж намечен на 1 декабря. Стоимость колонки составляет 16 990 рублей.

Напомним, колонка "Яндекс.Станция" была представлена в мае 2018 года, а осенью прошлого года компания выпустила компактную и недорогую колонку "Станция Мини". Теперь эту линейку пополнила наиболее продвинутая колонка.