Сеть магазинов часов и ювелирных украшений AllTime подала в суд на "Сбербанк" из-за плагиата - новый логотип банка имеет сходство с логотипом AllTime. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети "ВКонтакте".

"24 сентября 2020 года нам стало известно о ребрендинге ПАО "Сбербанк". Презентованный банком логотип в точности повторяет наш товарный знак, запатентованный еще в 2018 году. ООО "Олтайм" является правообладателем товарного знака "ALLTime.RU", что подтверждается свидетельством N 710811 зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08 мая 2019 года", - говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что из-за презентации нового логотипа "Сбербанка" логотип магазина потеряли свою уникальность. "Так как ответчик является крупнейшим игроком, у клиентов может сложиться впечатление, что не Сбербанк воспользовался нашим товарным знаком, а мы его. Это принесет колоссальные убытки", - отметили в компании.

В исковом заявлении AllTime требует запретить "Сбербанку" использовать новый логотип из-за его схожести с товарным знаком компании. Также истец требует взыскать с банка 1 млрд рублей.

Напомним, 24 сентября "Сбербанк" официально объявил о ребрендинге, представив новый логотип и изменив название на "Сбер". Также банк представил целый ряд новых продуктов и сервисов.

"Для фирменного знака "Сбера" мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку - символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Наш круг - символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создание возможностей и комфорта для них. Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили немного разнообразия в то, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента", - описал новый логотип глава "Сбербанка" Герман Греф.

Отметим, что похожие логотипы имеют многие мобильные приложения для тайм-менеджмента. На это обратил внимание Telegram-канал "Профyнктор Оптикс".