АГН Москва / Кирилл Зыков Как и в Москве систему планируется использовать для выявления нарушителей карантина и розыска преступников, фотографии которых есть в базе МВД

АГН Москва / Кирилл Зыков

Компания NtechLab в пилотном режиме запустила в десяти крупных российских городах системы, позволяющие отслеживать жителей по биометрическим данным. Речь идет об испытаниях системы распознавания лиц, которая уже некоторое время работает в Москве, несмотря на риски утечки данных и возражения правозащитников.

В NtechLab отказались сообщить, в каких именно городах тестируют систему, опасаясь срыва будущих переговоров и тендеров, пишет "Коммерсант". Представитель компании раскрыли данные только по Нижнему Новгороду, где в рамках проекта появится единая сеть видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, к которой будет подключено 3 тыс. камер, расположенных на остановках, в общественных пространствах и домофонах.

"Часть из них может заработать уже до конца 2020 года - это более 350 остановок, на каждой из которых будет находиться по четыре камеры, из них две или три будут c функцией распознавания лиц", - рассказал изданию сооснователь NtechLab Александр Кабаков. Стоимость создания такой системы он не назвал. Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что власти только формируют техзадание, и конечная цена пока не определена. При этом в компании Крок оценили затраты на внедрение системы распознавания лиц в крупном городе в 100-110 млн рублей.

Как и в Москве систему планируется использовать для выявления нарушителей карантина и розыска преступников, фотографии которых есть в базе МВД. Позднее систему могут начать использовать и для анализа количества пассажиров наземного транспорта и оптимизации транспортных потоков.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что власти регионов в основном не готовы тратить большие деньги на внедрение систем распознавания. По мнению заместителя гендиректора компании Softline по работе с национальными проектами Андрея Шолохова, широкое внедрение московского опыта может быть осуществлено только с помощью субсидий из федерального бюджета. "Строить ЦОД, покупать софт, создавать инфраструктуру и обслуживать ее - не самая дешевая история для многих регионов", - согласен глава компании VisionLabs Дмитрий Марков.

В свою очередь замглавы Минстроя Максим Егоров (курирует проект "Умный город") отметил, что у правительства еще нет понимания, как системно финансировать субъекты федерации в этом направлении. Пока что речь идет об организации конкурса среди городов, по итогам которого три города с лучшими проектами по цифровизации, получат от 30 до 75 млн рублей на их реализацию.