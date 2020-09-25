Компания Ring (принадлежит Amazon), специализирующаяся на устройствах для "умного" дома, представила новую домашнюю камеру, которая представляет собой компактный дрон, способный летать внутри помещений.

Как пишет The Verge, устройство под названием Always Home Cam появится в продаже в следующем году по цене 250 долларов. В компании отметили, что на разработку дрона-камеры ушло два года, и процесс создания устройства был непростым.

Функционал камеры позволяет ей работать в автономном режиме. При первичной настройке Always Home Cam создает виртуальную карту дома для облетов. Владелец может настроить дрон таким образом, чтобы он поднимался в воздух, если в доме сработает система безопасности Ring. Также дрон можно запустить в любой момент по команде со смартфона, чтобы он осмотрел ту или иную комнату. Камера при этом будет транслировать изображение на смартфон.

Получить наглядное представление об облике и возможностях Always Home Cam позволяет короткий демонстрационный ролик, в котором показана эффективность дрона в противодействии грабителям. Также беспилотник можно использовать, чтобы проверить, выключен ли утюг и закрыты ли в доме все окна. В компании уточнили, что камера устройства активна только тогда, когда дрон находится в воздухе.

Напомним, в феврале прошлого года Ring устранила уязвимость, при помощи которой хакеры могли взломать выпускаемый компанией дверной звонок и подменить изображение, транслируемое встроенной в устройство камерой. Уязвимость в звонках компании обнаружили специалисты стартапа Dojo By BullGuard. Они выяснили, что при получении доступа к сети Wi-Fi в которой работает Ring Doorbell, хакеры могут не только видеть изображение с камеры звонка, но и подменять его, чтобы убедить владельца устройства открыть дверь.