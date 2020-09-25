Украинские власти намерены поставить на учет людей, пользующихся российской соцсетью "ВКонтакте", которая несколько лет назад была заблокирована в стране в числе других российских сайтов и сервисов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, государство планирует отслеживать таких пользователей, а за распространение информации их будут ставить на учет в полиции. "На пользователях, которые пользуются этими ресурсами, должна быть ответственность [за то], для чего они это делают. Дело в том, что, согласно той системе, которая начинает работать, все пользователи должны будут находиться на учете. Если они и далее будут распространять этот российский контент на территории государства, они будут получать блок и иметь дело с нашей полицией", - приводит слова Данилова ТАСС.

Секретарь СНБО Украины добавил, что украинские специалисты вместе с иностранными коллегами работают над тем, чтобы в ближайшее время заблокировать доступ к мобильному приложению "ВКонтакте" на территории Украины.

В середине сентября "ВКонтакте" на странице для украинских пользователей объявила, что разработчики соцсети улучшили работу прокси-сервера в мобильном приложении и теперь им можно пользоваться, несмотря на блокировку.

Напомним, в мае 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО Украины о расширении санкционного списка в отношении 1228 российских физических и 468 юридических лиц. В него были включены ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Тогда же под запрет попали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru, "Яндекс", "Яндекс.Украина". В мае 2020 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский продлил действие санкций на три года.