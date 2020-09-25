На анонимном форуме 4chan опубликовали ссылки на архивы, содержащие предполагаемый исходный код операционной системы (ОС) Windows XP, а также ряда более старых ОС компании Microsoft, включая Windows Server 2003, Windows 2000, Windows NT 3.5, MS DOS 3.30 и MS DOS 6.0. В общей сложности речь идет о данных объемом свыше 40 ГБ.

В Microsoft не подтвердили подлинность кода, а среди пользователей 4chan возникли споры по этому поводу, но некоторые исследователи безопасности проанализировали код и пришли к выводу о его подлинности, пишет SecurityLab. Ветка форума со ссылками была оперативно удалена, но ряд пользователей успел скачать данные. По словам выложившего данные пользователя, код Windows XP давно распространялся среди хакеров, но впервые оказался в публичном доступе.

Среди прочего утечка содержит исходные коды таких компонентов Windows XP как DirectX 8, Microsoft Paint, а также игр Hearts, Reversi и "Косынка".

Несмотря на то, что Windows XP вышла почти 20 лет назад, а ее поддержка была прекращена в 2014 году, утечка исходного кода ОС может представлять некоторую опасность для современных компьютеров. Так, если в Microsoft по-прежнему используют определенные фрагменты кода в новых версиях Windows, то найденные в XP уязвимости могут быть актуальны и для этих версий ОС, пишет TJ.

Отметим также, что по данным сервиса NetMarketShare, в августе 2020 года по всему миру на Windows XP работали 1,2% компьютеров. Речь идет о примерно 25 млн ПК, используемых частными лицами и организациями.