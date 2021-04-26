В субботу, 24 апреля примерно 900 абонентов кабельного интернета и телевидения оператора Telus из канадского города Тамблер Ридж и его окрестностей остались без связи. Причиной неполадок стала активность местных бобров, которые перегрызли проложенный в деревню оптоволоконный кабель.

Как сообщается на сайте Energetic City , прибывшие на место сотрудники Telus обнаружили, что бобры раскопали кабель, расположенный на глубине около 1 метра и смогли перегрызть его в нескольких местах, несмотря на слой изоляции толщиной более 10 сантиметров. На место пришлось вызвать подкрепление, и в воскресенье связь была восстановлена.

Некоторые клиенты Telus пошутили, что это была целенаправленная месть бобров. В последнее время компания использует в рекламных роликах и постах различных животных, но не бобров, которые могли затаить обиду на провайдера, пишет TJ .