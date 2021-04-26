Госкорпорация Роскосмос не ведет переговоры с NASA о возможности отправки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях Crew Dragon компании SpaceX.
24 апреля факт таких переговоров подтвердил пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко. "У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договоренности - сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить", - сказал Устименко в эфире радиостанции Говорит Москва.
Так Устименко прокомментировал слова главы компании SpaceX Илона Маска, который заявил, что SpaceX готова доставлять российских космонавтов на МКС на кораблях Crew Dragon. "Конечно, для нас было бы делом чести доставлять космонавтов на Dragon", - приводит слова Маска ТАСС.
Однако вскоре глава Роскосмоса опроверг эту информацию. "Нет, не ведем [переговоры]. Зачем? У нас свои корабли есть", - написал он в своем микроблоге в Twitter.
Отметим, в марте этого года исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказывал "Интерфаксу", что Роскосмос выступает за возобновление российско-американской схемы перекрестных полетов на МКС. "Идут разговоры о перекрестных полетах, когда представитель американского сегмента будет лететь на нашем корабле, и представитель российского сегмента будет лететь на американском корабле. С точки зрения технической и мы, и американцы, профессионалы, кто работает в этой среде, согласны, что это правильный и нужный подход", - сообщил тогда Крикалев.
Напомним, 24 апреля Crew Dragon доставил на МКС четырех астронавтов. Этот полет стал вторым в рамках программы регулярных запусков Crew Dragon к МКС и вторым для конкретного корабля, который уже летал на орбиту в прошлом году с экипажем из двух человек в рамках второй испытательной миссии. Crew Dragon стал первым пилотируемым кораблем, созданным частной компанией. Также он стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году - с тех пор и до прошлого года всех членов экипажа станции на орбиту доставляли российские корабли "Союз". До этого действовала перекрестная схема, в рамках которой американские астронавты получали места на "Союзах", а российские космонавты - на "Шаттлах".