Госкорпорация Роскосмос не ведет переговоры с NASA о возможности отправки российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях Crew Dragon компании SpaceX.

24 апреля факт таких переговоров подтвердил пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко. "У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договоренности - сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить", - сказал Устименко в эфире радиостанции Говорит Москва .

Так Устименко прокомментировал слова главы компании SpaceX Илона Маска, который заявил, что SpaceX готова доставлять российских космонавтов на МКС на кораблях Crew Dragon. "Конечно, для нас было бы делом чести доставлять космонавтов на Dragon", - приводит слова Маска ТАСС.

Однако вскоре глава Роскосмоса опроверг эту информацию. "Нет, не ведем [переговоры]. Зачем? У нас свои корабли есть", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, в марте этого года исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказывал "Интерфаксу" , что Роскосмос выступает за возобновление российско-американской схемы перекрестных полетов на МКС. "Идут разговоры о перекрестных полетах, когда представитель американского сегмента будет лететь на нашем корабле, и представитель российского сегмента будет лететь на американском корабле. С точки зрения технической и мы, и американцы, профессионалы, кто работает в этой среде, согласны, что это правильный и нужный подход", - сообщил тогда Крикалев.