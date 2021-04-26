Марсианский вертолет Ingenuity ("Находчивость"), доставленный на Марс в феврале вместе с ровером Perseverance ("Настойчивость"), совершил третий полет. Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

Ранее Perseverance установил беспилотник массой 1,8 килограмма на намеченной стартовой площадке, после чего Ingenuity успешно пережил несколько холодных марсианских ночей. В процессе подготовки к запуску Ingenuity успешно проверил свою систему терморегуляции, цветную камеру и раскрутил винты, но затем при тестировании произошел сбой, и первый полет отложили для обновления софта Ingenuity. 19 апреля беспилотник совершил первый полет, который также стал первым управляемым полетом земного аппарата на другой планете. Второй полет Ingenuity состоялся 22 апреля.

Третий полет также прошел успешно. Беспилотник поднялся на 5 метров, а затем отлетел на 50 метров, вернулся назад и сел в точке взлета. Скорость горизонтального полета Ingenuity составила 2 метра в секунду - до такой скорости беспилотник не разгонялся даже во время испытаний на Земле. Ролик, на котором видно взлет и посадку Ingenuity, сняла камера марсохода Perseverance.

Far Out ????

For this third flight, the #MarsHelicopter traveled almost half the length of a football field and increased its airspeed to 4.5 mph (2 m/sec). Until now, Ingenuity had not flown at this speed, even while testing on Earth. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/S65oIeQ4BC — NASA JPL (@NASAJPL) April 25, 2021

На днях в NASA получили цветную фотографию с камеры Ingenuity, сделанную во время второго полета. На снимке видны следы колес Perseverance на поверхности Марса.

Faster, farther, bolder. #MarsHelicopter is set for flight No. 3 on April 25. https://t.co/1wUTLiBm7d



Flight plan:

Speed: ~4.5mph

Range: 330ft (100m) roundtrip

Altitude: 16ft (5m)



Data expected later Sunday. Til then, peep this shot of rover tracks from the 2nd flight. pic.twitter.com/0qjtWC3jCz — NASA JPL (@NASAJPL) April 23, 2021

Ранее в NASA отмечали, что использовать управляемые летательные аппараты на Марсе гораздо труднее, чем на Земле. Хотя гравитация на Марсе составляет примерно треть от земной, плотность атмосферы Красной планеты у ее поверхности оценивается примерно в 1% от земной. Это означает, что созданный для Марса летательный аппарат должен быть очень легким, а его винты должны вращаться со скоростью около 2,5 тыс. оборотов в минуту, примерно впятеро быстрее по сравнению с лопастями вертолетов на Земле.

Программа тестирования Ingenuity включает еще как минимум один полет, который планируется провести в ближайшие дни. После завершения испытаний беспилотник останется на стартовой площадке, которую в NASA назвали в честь пионеров авиации братьев Райт, а Perseverance приступит к выполнению своей основной программы. В перспективе опыт использования Ingenuity может быть использован для создания более крупных и совершенных летательных аппаратов для Марса и других планет.

Марсоход Perseverance совершил посадку в районе 45-километрового кратера Езеро, названного в честь села в Боснии и Герцеговине. Этот кратер расположен на западном краю равнины Изиды (гигантский ударный кратер к северу от экватора Марса). Как предполагают ученые, в древности в районе кратера Езеро находилась речная дельта, где могли собираться органические вещества и другие потенциальные следы микроорганизмов, которые могли жить на Марсе примерно 3 млрд лет назад. Сам кратер тогда был заполнен водой и представлял собой озеро.