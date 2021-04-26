Разработчики Telegram упростили систему приема платежей через мессенджер и выпустили две новые веб-версии

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Разработчики мессенджера Telegram выпустили очередное обновление приложения Telegram для iOS Android. Подробности об этой версии Telegram были опубликованы в блоге компании.

Одним из главных нововведений в этой версии Telegram стала возможность принимать принимать платежи в любом чате. "Платежные боты существуют в Telegram с 2017 года. С их помощью можно безопасно оплачивать товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. С сегодняшнего дня продавцы могут принимать платежи кредитными картами с помощью 8 встроенных платежных систем в любом чате, включая группы и каналы", - говорится в сообщении.

В Telegram уточнили, что компания не берет комиссии и не хранит платежную информацию. Реквизиты отправляются напрямую платежной системе, а адрес для доставки - продавцу, чтобы он мог отправить товар. При этом продавцам не требуется согласование с Telegram для подключения своих магазинов к платежной платформе мессенджера, а покупатели могут не только оплачивать товары, но и оставлять чаевые.

В Telegram разрешили платежным ботам принимать платежи кредитными картами в любом чате, включая каналы и группы. Telegram не берёт комиссии и не хранит платежную информацию.https://t.co/bJ3xHGQlFk pic.twitter.com/jGz8UV2hC0 — Завтракаст (@zavtracast) April 26, 2021

Также в новой версии Telegram появились отложенные голосовые чаты. Теперь администраторы групп и каналов могут запланировать предстоящий голосовой чат на определенное время. Участники сообщества увидят таймер обратного отсчета и смогут подписаться на уведомление о начале голосового чата.

Наконец, разработчики Telegram выпустили сразу две веб-версии мессенджера ( Web K и Web Z ). Обе эти версии работают на ПК и мобильных устройствах и поддерживают анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов и другие возможности приложения Telegram.

В компании уточнили, что новая версия Telegram для iOS уже доступна в App Store, а в Google Play приложение мессенджера для Android появится после прохождения модерации. Желающие могут установить Android-версию на свои устройства, скачав ее с сайта Telegram.