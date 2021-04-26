Госкорпорация Роскосмос в ночь на 26 апреля осуществила успешный запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту еще 36 спутников компании OneWeb. Этот запуск стал шестым в рамках реализации проекта OneWeb по созданию одноименной системы глобального доступа к интернету. Трансляция велась на YouTube-канале Роскосмоса.

Ракета-носитель с разгонным блоком "Фрегат" и спутниками OneWeb стартовала в 1 час 14 минут по московскому времени с космодрома Восточный. Примерно через 10 минут произошло отделение разгонного блока со спутника от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов на орбиту заняло около четырех часов - спутники отделялись в девять этапов по четыре аппарата за раз.

3.. 2.. 1.. ПУСК! ????



С космодрома #Восточный выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и новой партией из 36 спутников связи @OneWeb на борту.



Трансляция → https://t.co/ZAvLTVTRE3 pic.twitter.com/C32X53piUW — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 25, 2021

Все 36 спутника связи #OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты

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All 36 OneWeb communications satellites successfully separated from The Fregat upper stage pic.twitter.com/gN2bxYLkEn — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 26, 2021

Напомним, компания OneWeb была основана в Великобритании в 2012 году бывшим менеджером Google Грегом Уайлером. В ближайшие годы компания планировала запустить 650 спутников, которые обеспечили бы доступ в интернет по всей планете, а к 2027 году группировку планировалось увеличить до 900 аппаратов. В 2015 году OneWeb подписала соглашение с французской Arianespace (оператор космодрома Куру) и структурами Роскосмоса на запуск нескольких сотен спутников связи. Первый запуск состоялся в феврале 2019 года - тогда ракета-носитель "Союз-СТ-Б" вывела на орбиту шесть спутников OneWeb. С тех пор Роскосмос осуществил еще пять запусков ракет с аппаратами OneWeb. С учетом новых спутников группировка OneWeb теперь насчитывает 182 аппарата.

В конце марта 2020 года OneWeb подала заявление о банкротстве и сообщила о намерении продать свой бизнес. В компании объяснили это решение нехваткой средств: с начала года OneWeb вела активные переговоры об инвестициях, но пандемия коронавируса и нестабильность на рынках помешали ему получить необходимое финансирование. В июле стало известно, что новыми владельцами OneWeb станут правительство Великобритании и индийская компания Bharti Global Limited, а в сентябре компания объявила о возобновлении запусков.

Разработкой похожих систем занимаются и другие компании, а наибольших успехов пока добилась компания SpaceX, которая уже тестирует свою систему Starlink в США, Канаде и других странах. Группировка Starlink сейчас насчитывает более 1,4 тыс. спутников.