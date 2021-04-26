Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав
 
 
 

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Компания "Яндекс" запустила сервис "Документы", предназначенный для совместного онлайн-редактирования офисных документов. Об этом говорится в сообщении компании. Новый сервис "Яндекса" представляет собой аналог сервиса Docs компании Google.

"Работа с документами - один из основных рабочих сценариев. Теперь пользователи могут не только пересылать их в "Почте" и хранить на "Диске", но и редактировать. Новый сервис позволяет создавать все основные типы документов: текстовые файлы, таблицы, презентации. Сервис поддерживает форматы docx, xlsx и pptx и умеет конвертировать в них более старые версии. Чтобы было проще найти нужный файл, сначала показываются те, которые открывались последними. Файлы можно отсортировать также по названию или размеру. А если какой-то из них нужно иметь под рукой, его можно закрепить", - говорится в сообщении "Яндекса".

Новый сервис позволяет редактировать документы сообща. Для этого автор документа должен отправить коллегам ссылку на нужный файл. При этом другим пользователям необязательно иметь аккаунт в "Яндексе" - ссылка позволит им получить доступ к документу в любом случае.

Сервис "Документы" работает в веб-версии на компьютерах и мобильных устройствах. Пока что он доступен части пользователей "Яндекса", но постепенно появится у всех пользователей.

Набор сервисов, в который входит инструмент для работы с документами, теперь называется "Яндекс 360". В него также входят сервисы "Почта", "Диск", "Телемост", "Календарь", "Заметки" и "Мессенджер". Все они являются бесплатными.