Компания "Яндекс" запустила сервис "Документы" , предназначенный для совместного онлайн-редактирования офисных документов. Об этом говорится в сообщении компании. Новый сервис "Яндекса" представляет собой аналог сервиса Docs компании Google.

"Работа с документами - один из основных рабочих сценариев. Теперь пользователи могут не только пересылать их в "Почте" и хранить на "Диске", но и редактировать. Новый сервис позволяет создавать все основные типы документов: текстовые файлы, таблицы, презентации. Сервис поддерживает форматы docx, xlsx и pptx и умеет конвертировать в них более старые версии. Чтобы было проще найти нужный файл, сначала показываются те, которые открывались последними. Файлы можно отсортировать также по названию или размеру. А если какой-то из них нужно иметь под рукой, его можно закрепить", - говорится в сообщении "Яндекса".

Добавили новый сервис в Яндекс 360 - это Документы. Тексты, таблицы и презентации можно создавать и редактировать онлайн вместе с коллегами. Не будет ситуаций, когда кто-то не может открыть файл или прислал не ту версию исправлений. Попробуйте: https://t.co/NWYVVlLf4R pic.twitter.com/Z6m4IVHoi2 — Яндекс (@yandex) April 26, 2021

Новый сервис позволяет редактировать документы сообща. Для этого автор документа должен отправить коллегам ссылку на нужный файл. При этом другим пользователям необязательно иметь аккаунт в "Яндексе" - ссылка позволит им получить доступ к документу в любом случае.

Сервис "Документы" работает в веб-версии на компьютерах и мобильных устройствах. Пока что он доступен части пользователей "Яндекса", но постепенно появится у всех пользователей.

Набор сервисов, в который входит инструмент для работы с документами, теперь называется "Яндекс 360". В него также входят сервисы "Почта", "Диск", "Телемост", "Календарь", "Заметки" и "Мессенджер". Все они являются бесплатными.