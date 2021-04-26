Испанский инженер создал "аналоговый Telegram" для 96-летней бабушки

Manu / Twitter

Освоение современных технологий, включая смартфоны, порой представляет сложную задачу для пожилых людей. Эта проблема обострилась в условиях пандемии, когда многие старики лишились возможности видеться с детьми и внуками из-за введенных для борьбы с пандемией ограничений.

Инженер Мануэл Далло из Бургоса (Испания) решил помочь своей 96-летней бабушке и создал для нее устройство, позволяющее использовать мессенджер Telegram без смартфона. Массивный гаджет, получивший название Yayagram ("Бабушкаграм"), позволяет отправлять голосовые сообщения другим пользователям и получать текстовые сообщения от них в распечатанном виде, пишет The Verge .

Для управления устройством используются физические переключатели. Чтобы выбрать адресата, нужно вставить кабель в соответствующее гнездо (всего их насчитывается семь, рядом с каждым указано имя контакта). После этого необходимо зажать кнопку записи и надиктовать сообщение в микрофон. После этого запись будет отправлена смартфон собеседника так же, как обычное звуковое сообщение в Telegram. Текстовые сообщения приходят на Yayagram и распечатываются на бумаге для чеков.

Hola mundo, te presento el Yayagram! Un dispositivo que ayuda a los más mayores a comunicarse con sus nietas y nietos. ¿Cómo? Abro hilo con los detalles del cacharro! pic.twitter.com/qR4zA6iq4c — Manu (@mrcatacroquer) April 18, 2021

And, what happens when you send a text message back to your Granny? Well, the Yayagram prints it on thermal paper so they can touch it and read it, like the old telegrams. pic.twitter.com/ljcRkBaBIM — Manu (@mrcatacroquer) April 25, 2021

В своем микроблоге Далло рассказал, что Yayagram работает на базе микрокомпьютера Raspberry Pi 4, а софт для устройства написан на языке программирования Python. Инженер отметил, что предпочел сделать аналоговое устройство для Telegram, а не для WhatsApp из-за большей открытости мессенджера, созданного Павлом Дуровым.

В беседе с The Verge Далло уточнил, что решил создать Yayagram из-за пандемии, так как большинство внуков его бабушки живут в других городах и не могут навещать ее. Сам Далло живет в Бургосе и может посещать бабушку, живущую в том же городе вместе с его родителями.