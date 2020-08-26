Steve Jurvetson / wikimedia.org Основанная Илоном Маском компания Neuralink, занимающаяся разработками в сфере создания нейроинтерфейсов для подключения мозга к компьютеру представит "рабочее устройство" 28 августа

Steve Jurvetson / wikimedia.org

Основанная Илоном Маском компания Neuralink, занимающаяся разработками в сфере создания нейроинтерфейсов для подключения мозга к компьютеру представит "рабочее устройство" 28 августа. Об этом сообщил в своем микроблоге сам Илон Маск.

Как пишет The Verge, речь идет о презентации второго поколения интерфейса, которая будет включать демонстрацию его возможностей. Другие подробности о мероприятии пока не раскрываются.

Live webcast of working @Neuralink device

Friday 3pm Pacific https://t.co/PouLbrGzFU— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2020

Компания Neuralink была основана в 2017 году. Летом 2019 года Neuralink впервые показала нейроинтерфейс собственной разработки: презентацию разработки провел сам Илон Маск вместе с президентом Neuralink Макс Ходак. Представленная тогда разработка представляла собой вживляемые непосредственно в мозг полимерные нити с электродами толщиной 4-6 мкм. Эти электроды позволяют считывать сигналы электрической активности мозга и стимулировать его отдельные области. Другой конец нитей подключается к размещаемому на черепе чипу управления. Одно устройство состоит из чипа и 96 нитей с 32 электродами на каждую, а для их вживления требуется провести операцию, которую под контролем нейрохирурга делает специальный робот, высверливая отверстия в черепе. Тогда отмечалось, что в перспективе вживлять такие нити предполагается при помощи лазера.

К лету прошлого года создатели системы провели несколько операций по вживлению нитей в мозг крыс и протестировали устройства на запись данных, но не на стимуляцию мозга. Перейти к испытаниям разработки на людях Neuralink намеревалась в конце 2020 года.

Как рассказывал Маск в 2017 году, целью Neuralink является создание нейроимплантатов, которые помогут лечить эпилепсию и психические расстройства. Также предприниматель отмечал, что в будущем компания создаст доступный нейроинтерфейс, который позволит связать мозг с компьютером. Такое устройство может пригодиться людям с роботизированными протезами - с его помощью они смогут лучше управлять искусственными конечностями.