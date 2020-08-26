NASA Первый пилотируемый полет корабля Starliner к МКС может состояться летом 2021 года

NASA

Первый пилотируемый полет корабля Starliner компании Boeing может состояться летом будущего года, а второй - зимой. Об этом рассказал ТАСС 25 августа представитель компании Джош Баррет.

"Мы успешно продвигаемся к осуществлению второго непилотируемого полета, который может состояться в конце нынешнего года или в январе, в зависимости от выполнения отдельных этапов в том, что касается разработки компьютерных программ и испытаний оборудования. После второго испытательного полета Boeing и NASA осуществят первый пилотируемый полет корабля Starliner летом 2021 года, а первый полет после получения кораблем летного сертификата предварительно запланирован на зиму", - сообщил Баррет.

Он также напомнил, что в настоящее время в состав экипажа для первого пилотируемое полета включены астронавты NASA Крис Фергюсон, Николь Манн и Майкл Финк, а второй полет совершит экипаж в составе Суни Уильямс, Джоша Кассады и Дженет Эппс. При этом не исключено, что во втором полете в состав экипажа включат одного иностранного космонавта.

Напомним, компания Boeing разрабатывает корабль CST-100 Starliner по программе NASA Commercial Crew Program. Целью программы является создание кораблей, которые смогут доставлять на орбиту астронавтов вместо российских "Союзов". В рамках этой же программы разрабатывается пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, который совершил успешный тестовый полет к МКС в марте 2019 года, а недавно вернулся на Землю после первого пилотируемого полета, который также прошел без сбоев. Первый "регулярный" полет Crew Dragon состоится не раньше конца октября.

Первый запуск корабля Starliner к МКС состоялся 20 декабря 2019 года, но из-за сбоя в работе бортового компьютера корабль вышел на неправильную орбиту и потратил на ее корректировку слишком много топлива, поэтому на Земле отменили его полет к МКС. Посадка Starliner прошла успешно, хотя позднее стало известно, что во время посадки произошел еще один сбой, который к счастью, удалось оперативно устранить, и в итоге корабль смог вернуться на Землю в целости. Ранее сообщалось, что Boeing планирует еще раз запустить Starliner без экипажа осенью этого года.