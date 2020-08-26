rafapress / DepositPhotos YouTube отчитался о рекордном количестве удаленных видеороликов

rafapress / DepositPhotos

Во втором квартале 2020 года видеохостинг YouTube (принадлежит компании Google) удалил свыше 11,4 млн видеороликов. Этот показатель стал рекордным для компании. Например, в апреле-июне прошлого года с YouTube удалили менее 9 млн роликов.

Такой рост количества удаленных видео связан с более активным использованием алгоритмов, которые автоматически распознают и удаляют ролики, нарушающие правила YouTube. Видеохостинг стал больше полагаться на алгоритмы в связи с пандемией коронавируса, из-за которой сотрудники компании стали работать удаленно. При этом в YouTube признали, что в новых условиях перед компания предпочла удалять больше роликов, принимая во внимания возможность того, что алгоритмы будут допускать ошибки и удалять видео, которые не нарушают правила YouTube.

Для исправления таких ошибок в YouTube увеличили штат команды, занимающейся рассмотрением жалоб на неправомерное удаление роликов. Этот шаг оказался верным: если в первом квартале компания получила 166 тыс. таких жалоб, то во втором квартале их количество превысило 325 тыс. Число удовлетворенных жалоб при этом выросло с 41 тыс. до 160 тыс., хотя в компании отметили, что часть удовлетворенных во втором квартале жалоб поступила в конце первого квартала, пишет The Verge.

Напомним, в мае Google обнародовала правила публикации видеороликов о коронавирусе Covid-19 и список запрещенных тем. "На YouTube запрещена публикация контента о Covid-19, способного привести к причинению серьезного вреда здоровью. В частности, нельзя добавлять материалы, в которых сообщаются ложные сведения о коронавирусной инфекции, противоречащие официальным источникам - Всемирной организации здравоохранения и местным органам здравоохранения", - говорилось в сообщении компании.

Речь идет о контенте, связанном с лечением, профилактикой, диагностикой и передачей коронавируса. Например, к категории ложных сведений о лечении относятся материалы, в которых зрителей отговаривают обращаться за медицинской помощью и призывают лечить коронавирус в домашних условиях. Под ложными сведениями о профилактике понимается контент, содержащий сведения о профилактике коронавируса которые противоречат рекомендациям ВОЗ и государственных органов здравоохранения. В категорию ложных сведений о диагностике входят материалы с информацией о методах выявления коронавирусной инфекции, которая противоречит рекомендациям ВОЗ и органов здравоохранения.

Наконец, к ложным сведениям о путях передачи инфекции администрация YouTube относит утверждения о том, что Covid-19 не является вирусным, заразным, не распространяется в определенных климатических и географических условиях. Также сервис запрещает утверждения о том, что отдельные лица или группы лиц невосприимчивы к вирусу и не могут являться его переносчиками, и сообщения, ставящие под сомнение пользу социальной дистанции и самоизоляции в целях предотвращения распространения инфекции.