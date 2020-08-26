ASUS / YouTube Asus представила флагманский смартфон Zenfone 7 с тройной откидной камерой

ASUS / YouTube

Год назад компания Asus представила флагманский смартфон Zenfone 6, одной из особенностей которого стала откидная камера. Инженеры Asus сочли это решение удачным, и свежие флагманы Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro также получили откидные камеры, которые используются как при обычной съемке, так и для селфи.

Как пишет The Verge, оба смартфона получили 6,7-дюймовый FullHD OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и поддержку сетей 5G. Что же касается прочей "начинки", то Asus Zenfone 7 оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 865, от 6 до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти. Zenfone 7 Pro работает на базе более мощного процессора Snapdragon 865 Plus и имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ основной памяти. Оба смартфона позволяют расширить объем памяти за счет карт формата microSD.

Откидная камера новых смартфонов состоит из трех модулей: 64-Мп широкоугольного, 12-Мп сверхширокоугольного и 8-Мп телефото модуля с трехкратных оптическим зумом. В случае Zenfone 7 Pro широкоугольный и телефото модули имеют оптическую стабилизацию. В Asus также отметили, что улучшили откидной механизм камеры. Теперь он работает быстрее и выдерживает до 200 тыс. срабатываний, тогда как на Zenfone 6 этот показатель составлял 100 тыс.

К достоинствам новых смартфонов Asus также можно отнести батарею емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью до 30 Вт. При этом возможность беспроводной зарядки аккумулятора отсутствует.

Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro выйдут на рынок в ряде европейских стран 1 сентября. Стоимость смартфонов в Европе будет объявлена позднее, но на Тайване, где устройства уже доступны покупателями, Zenfone 7 стоит от 749 долларов, а Zenfone 7 Pro можно купить по цене от 953 долларов.