Американская компания Axiom Space, ранее получившая разрешение создать первый частный обитаемый модуль для Международной космической станции (МКС), раскрыла имена трех членов участников туристического полета на станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX, который пройдет в январе 2022 года. Об этом сообщается на сайте Axiom Space.

Речь идет о полете в рамках подписанного в марте прошлого года соглашения между Axiom Space и компанией SpaceX, которое предусматривало доставку на орбиту трех космических туристов в конце 2021 года на корабле Crew Dragon. В ноябре 2020 года в Axiom Space сообщили, что в состав экипажа вошли туристы из разных стран, однако их имена тогда не раскрывались: в компании лишь отметили, что командиром корабля назначен 62-летний бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который совершил четыре полета на орбиту и является рекордсменом по пребыванию в космосе среди американских астронавтов. Сейчас он занимает пост вице-президента Axiom Space.

Теперь же в компании объявили, что исторический полет совершат американский бизнесмен Ларри Коннор (его в Axiom Space назвали пилотом миссии), а также канадский инвестор Марк Пати и бизнесмен и филантроп из Израиля Эйтан Стиббе (специалисты миссии). При этом стоит отметить, что Коннору на момент полета исполнится 71 год.

The first private ISS crew in the history of humankind has been assembled.



Commander Michael López-Alegría



Mission Pilot Larry Connor



Mission Specialist Mark Pathy



Mission Specialist Eytan Stibbe



Axiom Mission 1 (Ax-1): The start of a new era. pic.twitter.com/vBlr0ASRhj — Axiom Space (@Axiom_Space) January 26, 2021

Предполагается, что путешествие займет 10 дней: два дня туристы будут добираться до станции, а восемь дней они проведут на борту МКС вместе с членами экипажа. Затем корабль SpaceX доставит их на Землю. Ранее сообщалось, что каждому из туристов путешествие обойдется примерно в 55 млн долларов.

В прошлом году SpaceX заключила еще одно соглашение об использовании Crew Dragon для космического туризма. Договор с компанией Space Adventures, предусматривает, что в конце 2021-го или начале 2022 года корабль, на борту которого смогут разместиться четыре туриста, запустят на орбиту выше орбиты МКС, где он проведет до пяти дней. Crew Dragon также планируется использовать для туристических полетов к Луне - в 2018 году SpaceX заключила договор о таком полете с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой. Сейчас этот полет запланирован на 2023 год.

Напомним, корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии, является первым американским пилотируемым космическим кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году. К настоящему времени он совершил два полета к МКС с экипажем: тестовый полет с двумя астронавтами и регулярный полет с экипажем из четырех человек. Участники второго полета сейчас находятся на борту МКС.