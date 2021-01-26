Российская компания Hoversurf опубликовала в Instagram небольшое видео с испытаний прототипа летающего такси, которые начались в Москве на прошлой неделе.

Напомним, ранее стало известно, что испытания прототипа аэротакси проходят на Малой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники". Габариты прототипа составляют 5*1,6 метра и сопоставимы с размерами автомобиля. Согласно характеристикам, двухместный дрон способен подниматься на высоту 150 метров и садиться на стандартное парковочное место, маневрировать на стоянке, заезжать в гараж и выезжать из него. Максимальная грузоподъемность аппарата составляет 300 килограммов, а максимальная скорость - 200 километров в час.

Испытываемый прототип имеет упрощенную конструкцию с рамой, неубираемым шасси и двумя креслами для пассажиров. В прототипе используется схема с отдельными винтами для горизонтального и вертикального полета. За вертикальную тягу отвечают четыре больших винта - по два спереди и сзади. Толкающую тягу, обеспечивающую полет вперед или назад, дают два канальных вентилятора. Между ними установлены сигнальные огни.

В ходе первых испытаний аэротакси отработало взлет и посадку, а также горизонтальные маневры. Часть испытаний проводилась с людьми на борту. Также разработчики дрона тестируют аварийный парашют, который обеспечивает мягкую посадку аэротакси в случае отказа двигателей.

В компании отметили, что первые серийные аэротакси могут выпущены в 2021 году. "По прогнозам экспертов со всего мира, считается, что годом начала первого этапа внедрения летающих дронов-такси станет 2025 год, мы целимся примерно в эту же дату. На первом этапе будут безопасные маршруты, распределенные над промзонами, над рекой, путепроводами. Сама технология должна доказать, что она безопасная", - сообщил агентству "Москва" глава Hoversurf Александр Атаманов.