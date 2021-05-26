Корабль "Буран" должен был стать ответом СССР на американскую программу космических челноков многоразового использования Space Shuttle. Свой первый и единственный космический полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года

Роскосмос ТВ / YouTube

Неизвестные уличные художники проникли в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и разрисовали граффити недостроенный космический корабль "Буран". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник на космодроме.

Судя по опубликованным фотографиями, на бортах космического челнока появились надписи "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". Под последней фразой авторы, по всей видимости, оставили четыре собственные подписи.

Подробности о проникновении на космодром рассказал в Instagram один из художников. "В любой момент тебя может поймать патрульная машина с полицией, которых там очень много. Мы шли ночью, нас не раз замечали прожекторы, к которым мы подходили очень близко - если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя. Тут остается только залечь и лежать, не двигаясь, и надеяться на удачу. После того как тебя заметил прожектор, выезжает патрульная машина и ищет тебя в зоне, где ты был обнаружен", - написал он.

"Хотели, чтобы люди обратили внимание, чтобы кто-то привёл в порядок. Если что, я готов нести ответственность. Но для меня вандализм - это то, что сейчас происходит там с кораблями. То, что мы сделали, никак не повлияет на общее состояние", - сообщил один из художников изданию "Подъем" .

Корабль "Буран" должен был стать ответом СССР на американскую программу космических челноков многоразового использования Space Shuttle. Свой первый и единственный космический полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Корабль был запущен с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя "Энергия". Продолжительность полета составила 205 минут. Корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел уникальную беспилотную посадку на аэродроме Байконура.

В 1990 году работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены, а в 1993 году программа была окончательно закрыта. В 2002 году единственный побывавший в космосе "Буран" был разрушен при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре.

Разрисованный челнок - второй из летных "Буранов", который был практически достроен. В прошлом году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация готова помочь выкупить корабль и передать его в музей, но он до сих пор остается предметом судебных разбирательств. Вместе с "Бураном" на Байконуре хранится и макет корабля.

В связи с очередным проникновением на неиспользуемый объект Байконура, где находятся корабли #Буран, российская сторона вынесет вопрос сохранения уникальных объектов на космодроме на ближайшее заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру. pic.twitter.com/foqR453WRb — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 26, 2021

Еще один недостроенный экземпляр "Бурана" находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями - в Германии. Один макет корабля долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но затем его перевезли в музей РКК "Энергия", а еще один макет челнока сейчас находится на ВДНХ в Москве.