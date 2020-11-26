Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о расширении с 2022 года использования отечественной операционной системы "Аврора" (бывшая Sailfish), в том числе в медицинских учреждениях и школах. Соответствующее поручение было дано по итогам октябрьской встречи президента с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

В сообщении указано, что премьер-министр Михаил Мишустин и президент "Ростелекома" Михаил Осеевский должны представить соответствующие предложения до 1 ноября 2021 года.

Помимо этого, Путин поручил обеспечить дальнейшее использование в государственных органах и бюджетных медицинских и образовательных организациях планшетов на ОС "Аврора", закупленных для проведения Всероссийской переписи населения, которая должна была пройти в 2020 году, но была отложена на год из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ОС Sailfish была разработана финской компанией Jolla, созданной выходцами из Nokia. В 2015 году стало известно, что совладельцем Jolla стал основатель группы ЕСН Григорий Березкин, а связанная с ним компания "Открытая мобильная платформа" занялась разработкой российской версии мобильной ОС. В марте 2018 года "Ростелеком" заключил договор о покупке 75% компаний ОМП и "Вотрон" (также занимается разработкой отечественной версии Sailfish). Sailfish Mobile OS RUS стала первой мобильной ОС в реестре отечественного софта, которому госкомпании должны отдавать приоритет при госзакупках. Кроме того, ОМП сообщала, что ее OC успешно прошла сертификацию ФСБ на соответствие базовым требованиям по защите данных.

В феврале 2019 года ОС Sailfish переименовали в "Аврору". В июне стало известно, что "Ростелеком" списал треть инвестиций в "Аврору": разработчики ОС были куплены за 3,4 млрд рублей, а на конец 2018 года эти инвестиции обесценились на 1,2 млрд рублей, которые и были списаны. По итогам 2019 года оператор списал на убытки уже 2,3 млрд рублей инвестиций в проект. Главным недостатком "Авроры" является малое количество приложений для этой платформы.

В июле этого года в Минцифры предложили направить на развитие мобильной ОС "Аврора" 8,2 млрд рублей в течение ближайших четырех лет. Крупнейшим проектом по использованию гаджетов с предустановленной "Авророй" является всероссийская перепись населения. В июле 2020 года российские производители радиоэлектронной продукции ООО "Производственная компания "Аквариус" и ООО "БайтЭрг" сообщили о начале выпуска планшетов с "Авророй" для проведения переписи. Тогда отмечалось, что производство 360 тыс. устройств обойдется в 7,2 млрд рублей.

О том, что власти могут раздать планшеты, предназначенные для переписи, стало известно в сентябре. Тогда глава Минцифры Максут Шадаев рассказал об идее обеспечить устройствами на отечественной ОС учителей в связи с переходом школ на дистанционное обучение из-за пандемии.

"Мы считаем, что учителям надо дать планшеты - всем. Это один из приоритетов новой программы, когда у каждого учителя появится планшет, на котором он сможет вести электронный журнал, выводить контент, работая в классе, отмечать успеваемость, коммуницировать с родителями", - заявил министр, уточнив, что планшеты должны получить все учителя средней школы - с 4-5 класса, а первые устройства будут переданы в школы в следующем году.