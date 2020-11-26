Moscow-Live / Вячеслав Акишин Facebook выплатила штраф в 4 млн рублей за отказ представить сведения о локализации данных пользователей

Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Компания Facebook выплатила штраф в 4 млн рублей, назначенный за непредставление сведений о локализации баз данных российских пользователей. Об этом сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гринчук.

"Штраф выплачен, суд получил постановление об окончании исполнительного производства", - приводит слова Гринчук РИА "Новости".

Напомним, в январе этого года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter в связи с тем, что они не предоставили в установленный срок информацию о выполнении требований о локализации данных российских пользователей. В середине февраля мировой суд Таганского района оштрафовал обе компании на 4 млн рублей. Facebook и Twitter должны были выплатить штраф в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. Компании также могли выплатить его частями или попросить об отсрочке. При этом представители Twitter попытались оспорить штраф, но потерпели неудачу. Решение суда в отношении этой компании вступило в силу 16 марта, а в отношении Facebook - 14 марта. Компании не выплатили штраф, и в конце мая в их отношении было начато исполнительное производство.

В октябре Twitter подал иски в Пресненский и Мещанский районные суды Москвы. Предметом одного из исков было "оспаривание решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя", а ответчиком в обоих случаях числился судебный пристав-исполнитель Максим Думаков, который занимается исполнительным производством о невыплаченном штрафе Twitter в 4 млн рублей. В итоге Мещанский суд отклонил иск компании, а Пресненский суд отказался рассматривать аналогичный иск.

В иске Twitter к Думакову говорилось, что компания не является зарегистрированным в России юрлицом, и по этой причине Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не имела права возбуждать в отношении сервиса исполнительное производство.

В прошлом году Facebook и Twitter получили штрафы по 3 тыс. рублей. Известно, что юристы Twitter пытались оспорить и тот штраф, но их жалобы были отклонены и компания заплатила штраф. Позднее президент России Владимир Путин подписал закон о крупных штрафах для операторов, которые при сборе персональных данных россиян, в том числе через интернет, не выполнили требование об их систематизации и хранении исключительно на территории РФ. Штраф за такое правонарушение для должностных лиц составляет от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 до 6 млн рублей. Штрафы за повторное нарушение составляют от 50 до 100 тыс. рублей для граждан, от 500 до 800 тыс. рублей для должностных лиц и от 6 млн до 18 млн рублей для юридических лиц. Таким образом, теперь Facebook и Twitter грозят штрафы до 18 млн рублей.