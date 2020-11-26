Комиссия по защите личной информации Республики Корея оштрафовала соцсеть Facebook на 6,7 млрд вон (примерно 6 млн долларов) за нарушение закона о защите персональных данных. Об этом сообщается на сайте Комиссии.

Проведенное в отношении Facebook расследование показало, что компания, не спрашивая согласия, передавала данные своих пользователей многочисленным бизнес-партнерам. Это решение стало первым, принятым организацией с момента ее создания. В общей сложности с 2012-го по 2018 годы Facebook передала другим компаниям данные по меньшей мере 3,3 млн корейских пользователей (свыше 18% пользователей Facebook в Южной Корее). Речь идет о передаче имен пользователей, их адресов, дат рождения, указанного в соцсети статуса отношений, а также сведений о друзьях тысячам компаний. Точные масштабы злоупотребления неясны, так как Facebook не предоставила нужную документацию, пишет РБК.

Также отмечается, что в рамках расследования соцсеть передавала Комиссии подложные документы. За это компанию отдельно оштрафовали на 60 тыс. долларов.

Комиссия намерена направить материалы проверки в прокуратуру Южной Кореи, чтобы инициировать уголовное расследование в отношении компании Facebook Ireland Ltd (зарегистрирована в Ирландии), которая управляла деятельностью Facebook в Южной Корее в период, когда были допущены нарушения закона. По южнокорейским законам исполнительному директору компании может грозить штраф в размере до 45 тыс. долларов или тюремное заключение сроком до пяти лет, передает Yonhap.

В Facebook выразили сожаление по поводу решения властей Южной Кореи. В компании пообещали изучить решение о штрафе. При этом в Facebook заявили, что соцсеть сотрудничала с властями страны в ходе расследования.

Напомним, в июле Facebook подала в суд на Еврокомиссию, обвинив регулятор в чрезмерных запросах данных у компании в рамках антимонопольных расследований. В настоящее время в отношении Facebook проводится два расследования: одно касается сбора компанией данных, а другое связано с работой маркетплейса Facebook, запущенного в 2016 году и позволяющего пользователям из 70 стран продавать и покупать различные товары. В рамках обоих расследований Еврокомиссия запрашивала у компании информацию, предоставление которой могло нарушить конфиденциальность личных данных сотрудников, считают в соцсети. В общей сложности Facebook пришлось предоставить регулятору около 315 тысяч документов, которые занимают 1,7 млн страниц.

"Широкий характер запросов Еврокомиссии означает, что мы должны будем передавать преимущественно нерелевантные документы, которые не имеют ничего общего с расследованиями комиссии, включая конфиденциальную личную информацию, такую как медицинская информация сотрудников, личные финансовые документы и личная информация о членах семей сотрудников", - заявил заместитель главного юрисконсульта по вопросам конкуренции в Facebook Тим Лэмб.