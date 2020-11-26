NASA В РКК "Энергия" прогнозируют лавинообразные неполадки на МКС после 2025 года

NASA

Многочисленные элементы Международной космической станции (МКС) могут начать выходить из строя после 2025 года. Как сообщает ТАСС, с таким мнением выступил руководитель полета российского сегмента МКС первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев на заседании Совета РАН по космосу.

"Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - сказал Соловьев.

Он добавил, что расходы на поддержание станции в РКК "Энергия" оценивают в 10-15 млрд рублей и считают эту сумму слишком большой. "Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - заявил Соловьев.

Некоторые СМИ восприняли эти слова как предложение отказаться от участия в проекте МКС, однако в Роскосмосе это опровергли. "Цитата первого заместителя генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия", руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, которое состоялось 25 ноября 2020 года, носила информационный характер и не содержала предложений по прекращению участия в работе МКС", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Напомним, сейчас МКС, которая в этом году отмечает 20-летие, планируется использовать до 2024 года, но срок службы станции может быть продлен.

"Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических, так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнёрами. Так или иначе, планируется в начале следующего года приступить к консультациям с NASA и другими партнерами по этим темам", - отметили в Роскосмосе.

"Ни о каком прекращении работы Международной космической станции после 2025 года речи не идёт, так же как и не говорится о прекращении партнёрских отношений. Доклад на совете РАН по космосу носит информационный характер и не является предложением по дальнейшему развитию МКС, поэтому интерпретация тезисов доклада в ряде СМИ является неверной. Решение о дальнейшей судьбе станции может быть принято только на правительственном уровне после детальной проработки решений, которые будут предложены госкорпорации Роскосмос предприятиями ракетно-космической отрасли, отвечающими за полет станции, в первую очередь РКК "Энергия", а также обсуждения с партнерами по программе МКС", - заявил Соловьев 26 ноября.

Новая орбитальная станция

Между тем Соловьев также рассказал о проекте новой российской орбитальной станции, которую планируется запустить после 2024 года. Предполагается, что станция будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Также станция сможет работать в автоматическом режиме.

"Роскосмос действительно ждет от РКК "Энергия" предложений и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС Роскосмоса, а затем доложены в правительство", - сообщили в госкорпорации.

Отметим, что в российском сегменте МКС происходит утечка воздуха - несколько попыток устранить ее пока не увенчались успехом.