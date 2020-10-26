Минцифры выступило с инициативой вынести на обсуждение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию возможность идентификации администраторов доменов в зонах .ru и .рф через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующую переписку.

В ведомстве предлагают подключать аккредитованных в Координационном центре национального домена сети Интернет (КЦ) регистраторов доменов к ЕСИА. Такая идентификация позволит регистраторам доменов не запрашивать данные у каждого клиента, а получать их напрямую из системы. По словам директора КЦ Андрея Воробьева, эта идея призвана упростить процедуры регистрации доменных имен, а также "облегчит работу правоохранительным органам, которым не придется каждый раз запрашивать данные о конкретных именах у регистраторов". Воробьев при этом подчеркнул, что проблема достоверности данных стоит очень остро, особенно на фоне увеличения числа случаев интернет-мошенничества.

Руководитель юридического отдела Reg.ru Павел Патрикеев назвал достоверность ахиллесовой пятой российской системы регистрации доменных имен. Он отметил, что домены регистрируются на подложные данные, и в случае разыскных мероприятий или суда порой невозможно найти администраторов различных сайтов. По его мнению, введение предложенной в Минцифры процедуры не отразится на пользователях доменов, но создаст трудности для регистраторов, которые сейчас имеют больше данных об администраторах доменов, чем предполагается в ЕСИА, но при этом для доступа к ней должны будут получать специальную лицензию.

Эксперты полагают, что идентификация через госуслуги позволит повысить безопасность только в том случае, если в будущем такая идентификация станет обязательной. По словам технического директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, в этом случае правоохранители смогут получать данные об администраторах не в течение 30 дней по запросу, а буквально в два клика. В то же время гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян отметил, что правоохранительные органы и сейчас получают информацию об администраторах доменов без затруднений. В случае внедрения нового механизма регистраторы доменов будут освобождены от необходимости предоставлять данные по запросу и в принципе хранить их.