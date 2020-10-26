Alex Olwal / YouTube В Google создали очки дополненной реальности для глухих. Устройство отображает на дисплее распознанную речь собеседников

Alex Olwal / YouTube

Команда инженеров из компании Google представила прототип "умных" очков для глухих и слабослышащих людей. Устройство, представленное на конференции UIST 2020, отображает на дисплее распознанную речь собеседника и отличается сравнительно долгим временем автономной работы.

Разработка Google не является принципиально новой: многие люди с нарушениями слуха используют возможности распознавания речи при помощи смартфонов, но использовать мобильное устройство в этих целях в повседневной жизни не всегда удобно. Смарт-очки решают связанные с этим проблемы, поскольку человек, который их носит, увидит, что говорит его собеседник, даже если между ними нет зрительного контакта.

Продемонстрированный инженерами прототип представляет собой "умные" очки, работающие в паре со смартфоном, который отвечает за преобразования речи и звуков в текст. За счет этого очки массой 54 грамма, оснащенные двумя аккумуляторами, могут работать в автономном режиме до 15 часов.

Как пишет N+1, разработчики провели исследование на добровольцах, сравнив распознавание речи при помощи только смартфона с новым методом. Во всех ситуациях удобство и осведомленность пользователя об окружающих звуках были такими же или выше при использовании очков.

Напомним, в 2016 году студенты из Вашингтонского университета создали перчатки, озвучивающие язык жестов. Практически одновременно в России был создан электронный браслет, способный переводить язык жестов в текст на смартфоне.