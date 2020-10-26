Фото NEWSru.com В "Яндекс.Маркете" назвали самые популярные смартфоны за 10 лет

Фото NEWSru.com

В честь своего 20-летия сервис "Яндекс.Маркет" представил рейтинги наиболее популярных смартфонов на российском рынке с 2010 по 2019 год. В основу рейтингов, обзор которых приводит издание "Код Дурова", легли данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 января 2010 года по 18 октября 2020 года.

2010

2010 год стал последним успешным годом в России для компании Nokia, позиции которой на рынке резко пошатнулись после выхода первых iPhone. По итогам того года на рынке лидировал смартфон Nokia 5530 XpressMusic, далее шел iPhone 4, а затем следовали три других модели Nokia: N8, 5800 XpressMusic и 5230.

2011

Годом позже спустя ситуация на рынке кардинально изменилась. Топ-5 рейтинга в 2011 году составили Samsung Galaxy S II GT-I9100, Apple iPhone 4S, Samsung Galaxy Note GT-N7000, Apple iPhone 4 и HTC Wildfire S.

2012

В 2012 году лидерство на рынке поделили Apple и Samsung. Рейтинг смартфонов за этот год возглавил Samsung Galaxy S III GT-I9300, а далее шли Apple iPhone 5, Apple iPhone 4S, Samsung Galaxy Note II GT-N7100 и Samsung Galaxy S II GT-I9100.

2013

В следующем году Apple укрепила свои позиции на российском рынке. Топ-5 смартфонов 2013 года составили iPhone 5S, iPhone 5, Samsung Galaxy S III GT-I9300, iPhone 4S и iPhone 5C.

2014

2014 год ознаменовался появлением в рейтинге устройств Sony, но Apple сохранила свое лидерство. Самым популярным смартфоном в России тогда был iPhone 5S, а далее шли iPhone 6, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia Z1 Compact и Samsung Galaxy S5 SM-G900F.

2015

В 2015 году в топ-5 российского рынка впервые появился китайский смартфон. Самыми популярными смартфонами, по версии "Яндекс.Маркета" в том году были iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 5S, Meizu M2 mini и ASUS ZenFone 2 Laser ZE500KL.

2016

2016 год стал знаковым для компании Xiaomi - ее смартфоны возглавили список самых популярных, потеснив устройства Apple на годы вперед. Лидером рынка тогда был смартфон Xiaomi Redmi 4 Prime, а далее шли Xiaomi Redmi Note 3 Pro, iPhone 6S, iPhone 7 и iPhone 6S Plus.

2017

Годом позже на рынке также первенствовали смартфоны Xiaomi. Первые два места в топ-5 тогда заняли Xiaomi Redmi 4 Prime и Redmi 4X. Далее в рейтинге шли iPhone 7, Samsung Galaxy S8 и Xiaomi Redmi Note 4X.

2018

В 2018 году ситуация на рынке не изменилась Топ-5 смартфонов в России тогда составили Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Redmi 5 Plus, Samsung Galaxy S8, Apple iPhone X и Xiaomi Redmi 4X, но в топ-10 вошли сразу восемь моделей Xiaomi.

2019

Наконец, в прошлом году самым популярным смартфоном в России был признан Xiaomi Redmi Note 7. Ниже него в рейтинге расположились Samsung Galaxy A50, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, iPhone 11 и Xiaomi Redmi Note 8T.

По мнению эксперта категории "Электроника" "Яндекс.Маркета" Кирилла Родина, прошедшее десятилетие показало "эволюцию" брендов на рынке мобильных телефонов. В 2010-м лидером была компания Nokia, однако она уступила первенство Samsung и Apple. Во второй половине десятилетия в рейтинг вырвался бренд Xiaomi, завоевавший признание у пользователей благодаря своим надежным и бюджетным гаджетам.

По данным "Яндекс.Маркета" о переходах пользователей в интернет-магазины, в 2020 году при выборе смартфона в 28% случаев россияне отдают предпочтение гаджетам от Xiaomi. В то же время на предложения устройств Samsung пришлось 22%, а на Apple - 19% пользовательских переходов.