Исследовательский зонд OSIRIS-REx, запущенный NASA в 2016 году и собравший образцы грунта с поверхности астероида Бенну на прошлой неделе, успешно справился со своей задачей. Об этом сообщили в NASA.

О сборе достаточного количества образцов (при касании поверхности астероида зон должен был собрать не менее 60 граммов грунта) свидетельствуют свежие фотографии, присланные аппаратом на Землю. Однако на них также видно, что из пробоотборника, через небольшие щели в майларовой заслонке медленно улетают мелкие частицы вещества астероида. Предполагается, что это связано с тем, что в заслонке застряли крупные фрагменты пород и не дают ей закрыться, пишет N+1.

По этой причине команда миссии отказалась от запланированного маневра вращения OSIRIS-REx для оценки точной массы собранных образцов. Кроме того, инженеры не стали включать двигатели аппарата - по этой причине зонд не вышел на стабильную орбиту астероида, а удаляется от него со скоростью примерно 40 сантиметров в секунду. Скорректировать свое положение OSIRIS-REx сможет после того, как пробы грунты будут помещены в возвращаемую герметичную капсулу, которая должна доставить грунт астероида на Землю в 2023 году.

Good news: on Oct. 20, our @OSIRISREx spacecraft captured more than enough material from asteroid Bennu to meet mission requirements! The team is now focused on stowing the sample for return to Earth in 2023: https://t.co/4etvnJzXfn #ToBennuAndBack pic.twitter.com/ILUzEJZHD8— NASA (@NASA) October 23, 2020

Астероид Бенну представляет собой околоземный астероид, который был открыт в рамках проекта по поиску астероидов LINEAR в обсерватории Сокорро и 25 апреля 2013 года был назван в честь птицы Бенну, символа воскресения египетского бога Осириса. Согласно данным, полученным с OSIRIS-REx ранее, грунт Бенну оказался богат органическими веществами и карбонатами. Также ученые выяснили, что его центр менее плотный, чем весь астероид, а северное и южное полушария Бенну сильно различаются по своим свойствам.

Отметим, что миссия OSIRIS-REx не первая в своем роде. Недавно японский зонд "Хаябуса-2" собрал на околоземном астероиде Рюгу. Эти образцы должны оказаться на Земле уже в декабре.