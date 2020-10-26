Компания "Яндекс" впервые опубликовала отчет о количестве полученных и удовлетворенных запросов госорганов с требованиями предоставить данные пользователей различных сервисов компании.

Обнародованная статистика охватывает периоды с июля по декабрь 2019 года и с января по июнь 2020 года. В эти периоды "Яндекс" получил 14 638 и 15 376 надлежащим образом оформленных запросов соответственно. В обоих полугодиях компания отказалась удовлетворить по 16% запросов.

"Яндекс" обязан отвечать на все запросы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если запрос приходит на бумаге, он должен быть оформлен на официальном бланке ведомства, содержать контакты и собственноручную подпись уполномоченного лица, а в ряде случаев еще и должен быть заверен оригинальным оттиском печати. Запрос в электронной форме считается обязательным для предоставления ответа только в том случае, если он заверен усиленной квалифицированной электронной подписью", - отмечается на странице с отчетом. При этом в компании напомнили, что законодательство запрещает компании сообщать пользователям, что их данными интересуются правоохранители.

Из статистики "Яндексе" следует, что и в прошлом, и в этом году свыше 90% всех полученных компанией запросов касались раскрытия данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Паспорт", а также "Яндекс.Такси".

"Яндекс.Паспорт" - это сервис для управления аккаунтом на "Яндексе", в нем хранятся основные регистрационные данные пользователя. Очень часто запросы к тому или иному сервису сводятся к предоставлению данных из "Яндекс.Паспорта". Например, это может быть запрос о пользователе, который использовал один из сервисов "Яндекса" для мошенничества", - пояснили в "Яндексе".

"По "Яндекс.Такси" это может быть, например, номер автомобиля и данные водителя", - рассказал "Медузе" глава пресс-службы "Яндекса" Илья Грабовский о характере некоторых запросов. По его словам, компания обязана раскрывать сведения о местоположении пользователей, если их запрашивают правоохранители. "Отмечу еще, что маршрут может быть нужен в случаях, когда произошла какая-то авария, а виновник покинул место [ДТП]. Или вообще понять, был ли таксист на заказе "Яндекс.Такси" или нет в это время", - отметил Грабовский.

В "Яндексе" подчеркнули, что во всех случаях компания предоставляла ровно столько информации, сколько было необходимо для ответа. На странице также указано, что доступ к содержимому почтового ящика или личной переписке пользователей по таким запросам не предоставляется - это возможно только на основании решения суда.

Отметим, что "Яндекс" стал второй крупной российской IT-компанией, которая раскрыла сведения о запросах правоохранителей. В феврале этого года подобный отчет представил популярный портал "Хабр". Иностранные компании, включая Apple, Twitter и Google, регулярно публикуют такие отчеты. В январе этого года Google объявила, что начнет брать плату за обработку запросов полиции и спецслужб.