Аэрокосмическая компания Blue Origin, созданная основателем Amazon Джеффом Безосом, 26 апреля оспорила решение NASA отдать контракт на разработку и создание лунного посадочного модуля компании SpaceX, которую возглавляет Илон Маск - второй после Безоса в списке богатейших людей в мире.

Напомним, около года назад NASA выделило трем частным американским компаниям 967 млн долларов на дальнейшую разработку их лунных посадочных модулей. Тогда контракты получили SpaceX, Blue Origin и Dynetics, а победителем на прошлой неделе стала компания SpaceX, которая в рамках контракта получит 2,89 млрд долларов. При этом ранее предполагалось, что победу в конкурсе отдадут двум компаниям для стимулирования конкуренции и страховки на случай проблем с одним из проектов.

В поданной Blue Origin в Главное контрольное управление США (GAO) жалобе на 175 страницах говорится, что "NASA произвело ошибочную закупку <...> и в последнюю минуту поменяло правила игры". "Говоря словами NASA, оно сделало выбор в пользу "риска высокой степени". Его решение устраняет возможности для конкуренции, значительно сужает базу снабжения и не только задерживает, но и ставит под угрозу возвращение Америки на Луну. Поэтому мы подали протест в GAO", - приводит фрагмент жалобы ТАСС.

Отметим, что высадку астронавтов на спутнике Земли после многолетнего перерыва планируется осуществить в рамках программы Artemis ("Артемида") по освоению Луны. План предусматривает, что разрабатываемая NASA сверхтяжелая ракета-носитель SLS доставит на лунную орбиту корабль NASA Orion с четырьмя астронавтами. Там двое из них перейдут в посадочный модуль, созданный SpaceX (по всей видимости, он будет заранее запущен на лунную орбиту, где состыкуется с кораблем Orion), и отравятся на поверхность Луны. На спутнике они проведут около недели, а затем вернутся на Orion, который доставит всю четверку астронавтов на Землю. В NASA подчеркнули, что в экипаж посадочного модуля войдет минимум одна женщина.

Точные сроки высадки не называются, но первый беспилотный лунный запуск SLS с кораблем Orion в рамках миссии "Артемида-1" запланирован на конец 2021 года, а первый пилотируемый запуск (миссия "Артемида-2") может состояться в 2023 году. В этих миссиях корабль должен совершить облет Луны и вернуться на Землю. Полет с высадкой должен состояться позднее - ранее речь шла о высадке астронавтов на Луне в 2024 году, но, скорее всего, осуществить этот план удастся только после 2024 года.

В SpaceX сообщили, что для высадки астронавтов на Луну будет использована специальная модификация корабля Starship. Сейчас компания ведет активную разработку Starship, но прыжковые испытания четырех прототипов закончились взрывами перед посадкой, во время нее или вскоре после посадки. Сроки первого запуска Starship в космос неизвестны и зависят от результатов дальнейших испытаний прототипов. Кроме того, SpaceX пока ни разу не испытала Super Heavy - будущую многоразовую первую ступень для Starship.

Компания Blue Origin представила проект своего посадочного модуля Blue Moon в 2019 году. Аппарат планируется оснастить кислородно-водородным двигателем BE-7, а использовать его компания намерена для доставки на Луну как людей, так и грузов.

В феврале этого года SpaceX получила контракт NASA на запуск первых двух модулей будущей международной станции Gateway, которая будет находиться на орбите Луны. Создание станции является частью программы Artemis. Станцию Gateway планируется использовать для исследования спутника Земли и дальнего космоса, а также в качестве промежуточного пункта для пилотируемых полетов на Луну и Марс.

Ранее в NASA собирались использовать для запуска модулей станции Artemis ракету-носитель SLS, но из-за затянувшейся разработки ракеты в NASA пересмотрели планы и стали привлекать к программе частные компании. Контракт со SpaceX стоимостью 331,8 млн долларов предусматривает, что компания не ранее 2024 года запустит энерго-двигательный модуль PPE и обитаемый модуль HALO при помощи своей ракеты-носителя Falcon Heavy. Перед этим модули будут соединены между собой, а для их запуска SpaceX потребуется более длинный головной обтекатель для Falcon Heavy. Разработкой модулей PPE и HALO занимаются компании Maxar и Northrop Grumman соответственно.