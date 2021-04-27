Хакеры похитили данные полиции Вашингтона и требуют выкуп, угрожая раскрыть бандам имена полицейских информаторов

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Хакерская группировка Babuk Locker взломала сеть полицейского управления города Вашингтон и похитила большой объем конфиденциальных данных. За возвращение файлов киберпреступники потребовали выкуп.

Как пишет The Record , в общей сложности хакеры похитили 250 ГБ данных. Судя по скриншотам, архив среди прочего включает отчеты о расследованиях, фотографии преступников, а также информацию о местных бандах и другие сведения. Хакеры дали полиции три дня на уплату выкупа - в противном случае они грозят передать бандам данные о полицейских информаторах.

В столичном полицейском управлении США признали факт атаки и сообщили, что расследуют детали утечки в сотрудничестве с ФБР.

Группировка Babuk Locker заявила о себе в январе этого года и с тех пор хакеры совершили несколько громких атак с целью получения выкупа. В частности, они похищали данные у испанской компании Phone House, занимающейся продажей смартфонов и клуба НБА "Хьюстон Рокетс".