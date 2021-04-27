Специалисты NASA и компании SpaceX приняли решение на два дня отложить возвращение пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на Землю после полугодовой миссии. Об этом сообщается на сайте NASA.

Если ранее предполагалось, что корабль отстыкуется от МКС 28 апреля и совершит приводнение в тот же день, то теперь эти события должны произойти 30 апреля и 1 мая соответственно (по московскому времени и отстыковка, и приводнение произойдут 1 мая). Причиной переноса стала погода в расчетном районе приводнения Crew Dragon у побережья Флориды: 28 апреля прогнозируемая скорость ветра может превысить допустимые для корабля значения.

На борту корабля SpaceX на Землю вернутся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути. Они прибыли на МКС на этом же корабле Crew Dragon в ноябре прошлого года в рамках первой регулярной миссии для Crew Dragon.

Following a review of the weather forecast in splashdown zones, the departure of NASA's @SpaceX Crew-1 mission from the @Space_Station is now targeted for Fri., Apr. 30, with return to Earth Sat., May 1: https://t.co/vzxLvF0yWc pic.twitter.com/K50DbInyft — NASA (@NASA) April 27, 2021

Сейчас на борту МКС помимо Гловера, Хопкинса, Уокер и Ногути находится еще семь членов экипажа. Это астронавты NASA Шейн Кимбро, Марк Ванде Хай и Меган Макартур, японский астронавт Акихико Хосидэ, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также российские космонавты Петр Дубнов и Олег Новицкий.

Корабль Crew Dragon был разработан SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии. Он совершил первый полет к МКС в автономном режиме в марте 2019 года. Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время.