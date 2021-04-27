ФАС оштрафовала Apple на 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала компанию Apple на 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рублей (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в начале августа 2020 года ФАС признала компанию Apple нарушителем конкуренции на рынке приложений родительского контроля по итогам расследования, начатого в 2019 году по жалобе "Лаборатории Касперского".

"В ходе расследования было установлено, что Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store. Правонарушение выразилось в проведении компанией Apple, начиная с октября 2018 года, последовательной политики по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена", - сообщили тогда в ФАС.

Ведомство также признало, что Apple вела такую политику после выпуска собственного предустановленного приложения Screen time, обладающего функционалом, сходным с функционалом приложений родительского контроля. По итогам рассмотрения дела в ФАС пришли к выводу, что Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке приложений для iOS. Нарушение выразилось и в установлении Apple за собой права не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует требованиям компании.

В Apple тогда сообщили, что несогласны с решением регулятора, и компания намерена обжаловать его. Иск об оспаривании решения ФАС был подан в Арбитражный суд Москвы в ноябре 2020 года. Следующее заседание по делу назначено на 14 мая.

В конце августа прошлого года ФАС выдала компании предписание об устранении нарушений, выявленных в работе магазина приложений App Store. Оно гласит, что компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять (не допускать) в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

В настоящее время исполнение предписания приостановлено в связи с обжалованием решения ФАС в суде.

В пресс-службе Apple сообщили TJ , что компания с уважением относится к ФАС, но не согласна с решением ведомства и будет продолжать его обжалование в установленном порядке.

Мы гордимся тем, что помогли десяткам тысяч разработчиков в России, включая "Лабораторию Касперского", получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store. Мы работали с "Лабораторией Касперского", чтобы помочь им привести свое приложение в соответствие с правилами App Store, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них", - рассказали в Apple.