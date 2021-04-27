Apple выпустила iOS 14.5 с системой контроля сбора данных установленными приложениями

Apple / youtube.com

Компания Apple выпустила пользовательские версии мобильных операционных систем iOS 14.5 и iPasOS 14.5. Одним из главных нововведений в них стала система, позволяющая пользователям разрешать или запрещать приложениям на смартфонах и планшетах собирать их данные в рекламных целях, пишет The Verge .

Запрашивать разрешение на сбор данных обязаны разработчики приложений. В Apple подготовили небольшое видео о новой функции, в котором подчеркивается, что многие компании собирают большой объем данных для создания профилей пользователей. Эти сведения могут использоваться для показа таргетированной рекламы или продажи другим компаниях. В Apple считают, что пользователи должны иметь возможность запретить сбор данных для каждого приложения.

Многие компании выступали против этой системы в iOS. Так, соцсеть Facebook ранее заявила, что изменения ограничат способы выбора целевой аудитории рекламной кампании и методы измерения ее результатов. Соцсеть также предупредила своих партнеров о возможном снижении эффективности рекламы. В ответ Apple обвинила Facebook в желании собрать как можно больше данных о пользователях, пишет VC.ru .

Также в iOS 14.5 ней появился функционал, позволяющий использовать Face ID для разблокировки устройств, не снимая маску. Этой функцией смогут воспользоваться владельцы смарт-часов Apple Watch с watchOS 7.4. Если часы находятся на запястье и разблокированы, то пользователю смартфона достаточно посмотреть на экран, чтобы активировать Face ID в обычном режиме. После этого часы легкой вибрацией подтвердят разблокировку и смартфоном можно будет пользоваться. Суть работы функции, которую нужно активировать вручную, сводится к тому, что Face ID срабатывает, несмотря на маску, поскольку пользователя уже идентифицировали его смарт-часы. Новая функция также позволяет заблокировать iPhone при помощи Apple Watch, однако другие возможности, включая оплату покупок, требуют полноценного распознавания лица через Face ID.

Список нововведений также включает новые эмодзи поддержку игровых контроллеров для приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series S и X. Наконец, теперь голосовой помощник Siri не будет по умолчанию говорить женским голосом - выбрать подходящий голос пользователи смогут на этапе настройки нового устройства.